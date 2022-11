Basketball TG Stürzelberg gerät immer ärger in Not

Im Kellerduell hatten die Gäste in Timo Neubert, Matthias Brüggemann, Jo Lange und Sven Schermeng schon von Anfang an auf vier ihrer besten Spieler verzichten müssen. Kapitän Björn Missbach ging schwer erkältet ins Match, so dass der Coach „Jungs mit wenig, wenig Spielerfahrung einsetzen“ musste. Als sich zu Beginn der zweiten Hälfte auch noch Simon Weyer den Knöchel verknackste und zur Bank humpelte, waren die gut in die Partie gestarteten Stürzelberger (16:12/10.) am Ende. Schnelle: „Während es für uns ab da nur noch darum ging, die Leute für die Partie gegen die RheinStars spielfähig zu halten, hat Leichlingen richtig, richtig stark gespielt und vollkommen verdient gewonnen.“