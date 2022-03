Skaterhockey : Crash Eagles starten in die Saison

Kaarst Der Skaterhockey-Bundesligist aus Kaarst richtet sich auf viele spannende Spiele ein. Los geht es am Samstag mit dem Heimspiel gegen Duisburg.

In den knapp fünf Monate bis zum Bundesliga-Auftakt am Samstag in heimischer Stadtparkhalle (Anpfiff 16 Uhr) gegen die Duisburg Ducks hielten die Kaarster die Füße still, nahmen nur wenige personelle Veränderungen vor: Anthony Riller kommt aus eigenen Zweitliga-Truppe (legt am Sonntag, 19 Uhr, mit der Partie bei der SG Langenfeld los), Goalie Daniel „Taylor“ Schneider, dessen Wechsel aus Iserlohn nach Kaarst in der vergangenen Saison noch am Veto des Verbandes gescheitert war, gibt endlich seinen Einstand. An der Bande steht weiterhin das Trainerduo Marcus Drücker und Michael Geiß. Weil es im Corona-Jahr 2021 keinen Absteiger gab, startet die Liga mit elf Vereinen. Zurück ist in Aufsteiger Rhein-Main Patriots ein alter Bekannter. Otten würde das Oberhaus gerne weiter aufstocken: „Wir wünschen uns perspektivisch wieder zwölf Klubs. Es gäbe bei den vom Verband geplanten zehn Teams nämlich acht Play-off-Teilnehmer und zwei Absteiger. Das fühlte sich komisch an.“