Gewerbeverein Wassenberg : Gewerbeverein setzt neue Akzente trotz Corona-Bremse

Wassenberg Vier verkaufsoffene Sonntage sind 2022 geplant: am 8. Mai (Mittelaltermarkt), 7. August (Schlemmermarkt), 11. September (Kreativ Herbst) und 11. Dezember (Weihnachtsmarkt).

Auch die Aktivitäten des Gewerbevereins Wassenberg bremste Corona in den vergangenen zwei Jahren aus. Dennoch gab es bei der Jahreshauptversammlung in kleiner Runde einiges zu berichten.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Georg Hensges verwies Geschäftsführerin Annika Schmitz auf diverse neue Aktivitäten, die noch vor Corona angeschoben wurden. An erster Stelle ist da die Zusammenarbeit des Vereins mit der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH (KKH) zu nennen, die nach den Diskussionen um die Zukunft des Wassenberger Weihnachmarkts in Gang gekommen war und die mittlerweile alle als den richtigen Weg sehen.

Der Weihnachtsmarkt 2019 zeigte sich bereits in teils neuem Gewand mit einem zweiten Akzent rund um die Musikbühne vor der Sparkasse. Ein neues Stichwort heißt zudem „Adventszauber“: An jedem Wochenende im Advent soll an mehreren Punkten in der Stadt etwas geboten werden. Leider bremste Corona die Premiere 2020 nach hoffnungsvollem Beginn, und im vergangenen Advent erfolgte die Absage schon vor Beginn aus Gründen der Sicherheit.