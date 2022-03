TV Mülfort-Bell begeistert in der Volleyball-Landesliga : Eine fast perfekte Saison

Volleyball-Landesliga Da die Spielzeit der Volleyballer vom TV Mülfort-Bell bislang so herausragend war, fiel auch die erste Saisonpleite nicht ins Gewicht. Der vorzeitige Aufstieg in die Verbandsliga ist perfekt. Künftig wird über eine zweite Mannschaft nachgedacht. Und ein Jugendproblem muss gelöst werden.

Am Ende standen ein gutes und ein weniger gutes Ergebnis zu Buche. Wobei das weniger gute Ereignis im Endeffekt zu vernachlässigen war: Gegen die Reserve der SG Duisburg setzte es mit 2:3-Sätzen die erste Niederlage im 14. Saisonspiel. Da die Spielzeit zuvor für den TV Mülfort-Bell mit 13 Erfolgen am Stück jedoch so herausragend war, reichte auch die Pleite zur vorzeitigen Meisterschaft in der Landesliga – verbunden mit dem Aufstieg in die Verbandsliga. Diese Nachricht ließ die Verantwortlichen dann auch entspannt mit dem Ende der Siegesserie umgehen. „Ein bisschen haben wir schon darauf geschielt, die weiße Weste zu bewahren. Aber das musste irgendwann einfach kommen. Eine Niederlage aus 14 Spielen, das ist nicht so schlimm“, sagt Trainer Torsten Müller.