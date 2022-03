Korschenbroicher Citylauf : Hans-Peter Walther: „Wir haben eine hohe Qualität zu bieten“

Korschenbroich Der Geschäftsführer der Citylauf GmbH im Interview zur erneuten Verschiebung der Veranstaltung in den September. Das Laufspektakel mit Volksfestcharakter soll im Spätsommer unbedingt über die Bühne gehen.

Ende vergangener Woche kam die Meldung, dass die für den 3. April geplante 32. Auflage des Korschenbroicher Citylaufs wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben wird. Nach der Absage im Jahr 2020 sowie Verschiebung und Absage im Jahr 2021 soll das Laufspektakel mit Volksfestcharakter wieder am 11. September über die Bühne gehen. Im Gespräch mit unserer Redaktion äußert sich Hans-Peter Walther, zusammen mit Markus Bresser in der Geschäftsführung der Citylauf GmbH, zu den Hintergründen und sagt, wieso es so wichtig wäre, dass die Veranstaltung im Spätsommer stattfindet.