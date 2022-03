Floorball : Noch zwei Tage bis zum „Final4“ für die DJK Holzbüttgen

Kaarst Am Samstagabend treffen die Floorballer der DJK Holzbüttgen in der Max-Schmeling-Halle im Halbfinale des Deutschland-Pokals auf Gastgeber Berlin Rockets.

(sit) Nur noch zwei Tage. Am Samstagabend (20 Uhr) spielt die DJK Holzbüttgen in der Max-Schmeling-Halle gegen die gastgebenden Berlin Rockets, die die Schützlinge von Trainer Tim Hidskes am vierten Spieltag der Floorball-Bundesliga mit 10:1 aus der Stadtparkhalle gefegt hatten, im Final4-Turnier des Deutschland-Pokals um dem Einzug ins Finale am Sonntag (16 Uhr). Im zweiten Halbfinale treffen am Samstag (17.15 Uhr) in Rekordmeister UHC Sparkasse Weißenfels und dem ETV Piranhhas Hamburg die beiden Topteams der 1. Liga aufeinander.