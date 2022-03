Fußball : SV Uedesheim hat direkt den Spitzenreiter zu Gast

Mit seinem neuen Trikot: Georgios Madatsidis, ehemaliger Oberliga-Torjäger des SC Kapellen, stürmt jetzt für den BV Wevelinghoven. Foto: BV

Rhein-Kreis Am Sonntag beginnt für die sieben Vertreter des Fußballkreises 5 Grevenbroich/Neuss in der Bezirksliga die Rückrunde. Jüchen greift mit Ex-Profi noch mal an.

Nach einer fast dreimonatigen Winterpause beginnt am Sonntag die Rückrunde der Bezirksligasaison 2021/22. Genug Zeit für die Mannschaften, Langzeitverletzte wieder heranzuführen und sich optimal auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten.

• SV Uedesheim In Uedesheim konnte die lange Pause wegen der vielen Ausfälle nicht wie gewünscht genutzt werden. Dementsprechend verliefen die Testspiele: Zwei Siege und drei Niederlagen waren nicht das, was sich der SVÜ erhofft hatte. Zudem erwartet der Tabellenzehnte, der nur zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat, Spitzenreiter FC Büderich zum Rückrundenauftakt. „Unser klares Ziel ist es, den Klassenerhalt zu schaffen, aber wir wissen, dass die Rückrunde verdammt schwer wird“, erklärt Co-Trainer Timm Oppermann.

• TSV Bayer Dormagen Der TSV hinkte den eigenen Erwartungen in der Hinrunde hinterher, umso dringender braucht die Mannschaft von Trainer Frank Lambertz eine starke Rückserie, um das Minimalziel, Top 5, nicht aus den Augen zu verlieren. Die Vorbereitung war jedoch von zahlreichen Ausfällen geprägt. Lambertz verlangt von seiner Mannschaft eine bessere Chancenverwertung, zudem möchte er weniger Fehler seiner Defensive sehen. Zum Auftakt geht es gegen das Schlusslicht DSC 99. Eine machbare Aufgabe – der Coach möchte aber auch die Spitzenmannschaften ärgern.

• VfL Jüchen/Garzweiler Der Tabellenzweite hat in der Winterpause aufgerüstet, um Büderich anzugreifen. In Innenverteidiger Tim Heubach hat sich der VfL die Erfahrung aus 91 Zweitligaspielen ins Boot geholt. Außerdem verstärkt der 20-jährige Nils Friebe den Jüchener Kader, er kam aus der U23 von Borussia Mönchengladbach. Mit den Verstärkungen möchte Trainer Marcel Winkens noch mal angreifen: „Wir wissen, dass sechs Punkte Rückstand ein Brett sind, aber so eine Aufholjagd hat es schon gegeben.“ Höchste Priorität hat für den Coach indes, den zweiten Platz zu sichern. Zudem fordert er seine Mannschaft auf, „im spielerischen Bereich noch eine Schippe drauf zu legen.“

• SG Rommerkirchen/Gilbach In Rommerskirchen lief die Vorbereitung wie erhofft, keine neuen Verletzungen und zufriedenstellende Testspielergebnisse stimmen Trainer Kevin Hahn positiv für den Rückrundenstart gegen den abstiegsgefährdeten SV Hösel. Trotz eines neunten Platzes mit sechs Punkten Abstand auf die Abstiegsränge gibt Hahn noch keine Entwarnung: „Wir werden bis zum Saisonende um den Klassenerhalt kämpfen müssen.“ Um den gewünschten Erfolg einzufahren, sieht er Verbesserungsbedarf im Defensivverhalten seiner Truppe, die fit ist für die erste Bewährungsprobe am Sonntag.

• DJK Novesia Den Neussern steht in der Rückrunde eine Mammutaufgabe bevor. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits neun Zähler, drei mehr als die DJK bisher einfahren konnte. Entsprechend wichtig ist das Spiel am Sonntag gegen Germania Ratingen II, ein unmittelbarer Konkurrent im Tabellenkeller der Bezirksliga. Trainer Gabriel Bittencourt ist bereit, das Unmögliche möglich zu machen und den Klassenerhalt doch noch zu meistern. Dafür fordert er einen „eisernen Zusammenhalt im Team und Kompaktheit auf dem Rasen.“

• DJK Gnadental Auch in der Vorbereitung standen der DJK große Teile des Kaders nicht zur Verfügung. Dennoch hat Trainer Stefan Pennarz großes Vertrauen in sein Team und möchte die Top-3-Platzierung absichern. Jedoch waren es in der Hinrunde vor allem die vermeintlich schwächeren Rivalen, gegen die Gnadental patzte. Deshalb fordert Pennartz für die Rückrunde konzentrierte und konsequente Leistungen. Die DJK startet in Gerresheim in die Rückrunde.