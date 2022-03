Evangelische Kirchen im Duisburger Süden : Passionsandachten sollen an den Leidensweg Jesu erinnern

SÜDEN Mit dem Aschermittwoch beginnt die Passionszeit.Die Evangelischen Gemeinden im Duisburger Süden wollen dabei auch an die Corona-Toten erinnern.

Die erste Andacht – sie alle werden immer donnerstags um 19 Uhr gefeiert – ist am 3. März in der Auferstehungskirche in Ungelsheim, die zweite am 10. März in der Versöhnungskirche in Großenbaum, die dritte am 17. März in der evangelischen Kirche in Huckingen, die vierte am 24. März in der Auferstehungskirche in Ungelsheim, die fünfte am 31. März in der Großenbaumer Versöhnungskirche und die letzte am 7. April in der evangelischen Kirche in Huckingen.