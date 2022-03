Nach Corona : Erste Vorstellung nach langer Zeit

Goch In Goch die Saison zu eröffnen hat für den Familienzirkus Renz Tradition. Wegen Corona hat es zwei Jahre lang keine Zirkusvorstellungen gegeben.

„Es war eine sehr harte Zeit“, sagt Katharina Renz schlicht. Abgesehen von einer kurzen Phase im Sommer 2021, als die Unternehmen kurzfristig mal spielen durften, hat es wegen Corona zwei Jahre lang keine Zirkusvorstellungen gegeben. Und damit keine Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Die Unternehmerin, die mit ihrem Ehemann, den Söhnen und deren Frauen in der Region bekannt ist, lebt immer schon im Zirkus – wie schon Generationen ihrer Familie vorher. Aber eine solche Phase hat sie noch nie erlebt und sie ist heilfroh, dass es endlich weitergehen kann. „Zwar sind einige Kommunen noch skeptisch, andere wie Goch lassen uns aber wieder auftreten, wofür wir sehr dankbar sind“, sagt sie. Wie schon so viele Male zuvor hat Familie Renz ihre Zelte auf dem Friedensplatz an der Thielenstraße aufgebaut und hofft darauf, dass möglichst viele Zuschauer zwischen dem 4. und 13. März die Vorstellungen besuchen.

„Wir haben große Löcher zu stopfen“, sagt Katharina Renz. In großer Sorge um das Fortbestehen ihres Zirkus hatte sie vor zwei Jahren die Bürgermeisterin von Wesel – dort ist das Unternehmen „zu Hause“ – um Hilfe gebeten. Schon vor 34 Jahren hatten Renz einen Teil des dortigen Güterbahnhofgeländes gepachtet, um an einem festen Ort zu überwintern. Zuletzt war Wesel der Daueraufenthalt der Familie. Vieles haben die Akteure kennengelernt: Geld vom Jobcenter, geschenktes Heu von Landwirten, Geldspenden, die es ermöglichten, Kraftfutter für die Tiere zu kaufen und Versicherungspolicen zu begleichen.

Von jetzt an aber wollen sie wieder Geld mit Artistik, Tierdressuren und Clownerie verdienen. Das jüngste Familienmitglied, die vierjährige Milane, freut sich schon riesig, mit ihrem Onkel Marcel gemeinsam Quatsch machen zu dürfen. Kamele, Ponys, Tauben, Watussi-Rinder und Zwergzebus hatten Zeit genug, neue Nummern einzustudieren und werden ab Freitag zeigen, was sie können. Am 7., 8. und 9. März sind keine Vorstellungen, ansonsten beginnt die Show um 16 Uhr, am kommenden Sonntag um 14 Uhr, am 13. März um 11 Uhr.