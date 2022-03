Leichtathletik : Für Hürdensprinterin des TSV ist mehr drin gewesen

Dormagen Bei der Hallen-DM in Leipzig landete Louisa Grauvogel von Bayer Dormagen über 60 Meter Hürden auf dem achten Rang. Das stellte die Mehrkampfspezialistin aber nicht zufrieden, sie war zuvor schneller gelaufen.

Weil 800-Meter-Spezialistin Tanja Spill wegen einer Virus-Erkrankung schweren Herzens darauf verzichten musste, bei der Hallen-DM zu versuchen, ihren Titel zu verteidigen, war Louisa Grauvogel in Leipzig die einzige Starterin des TSV Bayer Dormagen. Dass die Mehrkämpferin bei den Spezialistinnen über 60 Meter Hürden den achten Platz holte, zeigt die große Qualität in ihrer Paradedisziplin, dennoch musste sie sich am Ende ärgern.