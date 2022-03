Europameisterschaft : Fechter Valentin Meka holt EM-Gold

Die Gold-Jungs von Novi Sad: (v.l.) Antonio und Colin Heathcock (beide TSG Eislingen), Valentin Meka (TSV Bayer Dormagen) und Leon Kuzmin (FC Tauberbischofsheim). Foto: Team BIZZI/Deutscher Fechter-Bund

Dormagen Triumph der Junioren bei den Europameisterschaften in Serbien, Bronze für Felice Herbon. Am Donnerstag starten die Kadetten und Kadettinnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Zum Abschluss der U20-Europameisterschaften im serbischen Novi Sad ließen es die deutschen Säbelfechter noch einmal mächtig krachen. Im Mannschaftswettbewerb machte Valentin Meka (TSV Bayer Dormagen) an der Seite von Colin Heathcock, der schon im Einzel triumphiert hatte, Antonio Heathcock (beide Eislingen) und Leon Kuzmin (Tauberbischofsheim) die Goldmedaille klar.

In den Gefechten gegen die starken Rumänen (45:42) und Frankreich (45:27) ließ Bundestrainer Imre Bujdoso, der auch am Stützpunkt in Dormagen im Einsatz ist, Meka noch draußen. Im Halbfinale gegen kecke Bulgaren, die auch davon profitiert hatten, dass die wegen ihres Einmarschs in der Ukraine international geächteten Russen ihr Team zurückzogen, aber hielt der 19-Jährige drauf. Er schlug Georgi Zlatarov mit 5:2 und trotzte Dimitar Raikin ein 5:5-Unentschieden ab. Deutschland gewann mit 45:38 und traf damit im Finale auf den Topfavoriten Italien. Dort machte es Colin Heathcock spannend: Von seinem Bruder Antonio Heathcock mit komfortablem Vorsprung (40:27) ins letzte Duell mit Pietro Torre geschickt, zog er mit 5:16 den Kürzeren, brachte aber den am Ende knappen 45:43-Erfolg und damit EM-Gold unter Dach und Fach. Danach bilanzierte TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald froh: „Eine herausragende Leistung der Vier. Es macht richtig Spaß zu sehen, dass wir international oben mitfechten.“

Damit meinte er auch Felice Herbon, die bei den Juniorinnen zuvor Bronze im Einzelwettwettbewerb an den Höhenberg geholt hatte. Nach einem Freilos in der ersten K.o-Runde schlug sie die Spanierin Fabiola Villegas (15:13) und die Italienerin Carlotta Fusetti (15:11). Auch im Viertelfinale blieb sie stabil und setzte sich mit 15:11 gegen Daria Skonieczna aus Polen durch. Erst Erbil Nisanur (Türkei), die schließlich im Finale an der Französin Amalia Aime mit 13:15 scheiterte, stoppte ihren Marsch durchs Turnier. Nach der 7:15-Niederlage belegte sie gemeinsam mit der Ungarin Sugar Katinka Battai Platz drei (wird bei einer EM im Einzel traditionell im Gegensatz zu den Olympischen Spielen nicht ausgefochten), was nicht nur die 17-Jährige, sondern auch Bundestrainer Gergely Bokor und TSV-Coach Eero Lehmann stolz machte. Olaf Kawald fasste zusammen: „Felice hat ein tolles Turnier gefochten und sich verdient Bronze geholt.“ Die zweite TSV-Starterin Sina Neumann kam auf Rang 37. Mit der Mannschaft belegte das TSV-Duo gemeinsam mit Lena Stemper und Christine Weber (beide Künzelsau) den siebten Platz.

Bei den Junioren hatte Meka in der Vorrunde eine Sechsergruppe erwischt, verlor zwei seiner fünf Gefecht denkbar knapp mit 4:5 und startete damit als 24. der Setzliste in die Direktausscheidung. Im Tableau der besten 64 wusste sich der Dormagener mit 15:9 gegen Adem Kupeli aus der Türkei zu behaupten. Anschließend musste er zum Duell mit Colin Heathcock ran. Auf seinem Weg zum EM-Titel ließ sich der 16 Jahre alte Eislinger auch nicht von Meka, der das Turnier auf Rang 26 abschloss, aufhalten und gewann mit 15:7.