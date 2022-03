Ukraine-Krieg : Stadt Duisburg ruft zur Friedensdemonstration auf

Duisburg Auf Initiative von Oberbürgermeister Sören Link ruft die Stadt Duisburg am Donnerstag, 3. März, um 18 Uhr zu einer Friedensdemonstration auf. Dazu wird auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas erwartet.

Startpunkt der Friedensdemonstration am Burgplatz ist vor dem Duisburger Rathaus. Die Stadt Duisburg möchte allen Duisburgerinnen und Duisburgern die Möglichkeit geben, ihr Mitgefühl auszudrücken – mit der Ukraine, den dort lebenden Menschen aber auch denen, die auf der Flucht sind. „Diese Friedensdemonstration ist ein klares Zeichen für Solidarität und für Frieden. Wir sind in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine. Putins Angriffskrieg muss schnellstmöglich beendet werden“, sagt Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link.