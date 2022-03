Fußball : Kapellen hat richtig Lust auf den Pokal

Zum Kapellener Sieg im Pokal-Achtelfinale gegen Teutonia St. Tönis trug Torwart Alexander Ruyters auch mit dieser gelungenen Aktion gegen Samed Yesil bei. Foto: Dieter Staniek

Kapellen Die Landesliga-Kicker des SCK haben noch beste Erinnerungen an den November, als sie Teutonia St.Tönis aus dem Niederrheinpokal warfen. Am Mittwoch geht‘s im Achtelfinale daheim gegen Schonnebeck, der nächste Oberligist.

Von David Beineke

Was war das für ein Pokalabend im November 2021. Als Julian Garcia Ramon mit dem Treffer zum 4:1-Endstand auch noch die letzten Zweifel daran beseitigt hatte, dass Fußball-Landesligist SC Kapellen den Oberligisten Teutonia St. Tönis auf Niederrheineben ausschalten würde, lag sich im übertragenen Sinne das gesamte Jupp-Breuer-Stadion in den Armen. Das schreit nach einer Wiederholung. Das Problem dabei: In ihrem ersten Pflichtspiel des Jahres wartet auf die Kapellener im Achtelfinale des Niederrheinpokals am Mittwoch (19.30 Uhr) daheim ein noch größeres Kaliber: Die SpVg Schonnebeck aus Essen kickt zwar wie die Teutonen in der Oberliga, hat dort als etabliertes Mitglied aber ein ganz anderes Standing. Mit aktuell 32 Punkten bewegen sich die Essener deutlich in der oberen Tabellenhälfte.

„Für uns ist der Pokal sehr wichtig. Ein K.o-Spiel unter Flutlicht im eigenen Stadion vor bestimmt einigen Zuschauern gegen einen Oberligisten, da freuen wir uns sehr drauf“, erklärt SCK-Coach Björn Feldberg. Und was ganz sicher noch zusätzlich motiviert: Sollte es tatsächlich noch einer Runde weitergehen, winkt das ganz große Los. Regionalligist RW Essen steht nach dem 9:1-Kantersieg vorige Woche gegen den VfR Krefeld-Fischeln schon unter den letzten Acht, klangvolle Namen wie Regionalligist Wuppertaler SV oder sogar Drittligist MSV Duisburg schicken sich an, den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen. Gegen einen Gegner dieser Güteklasse würde das Jupp-Breuer-Stadion wohl noch mehr zur Partyzone.

Info Das sind die Spiele des Pokal-Achtelfinales Mittwoch, 23. Februar: VfR Krefeld-Fischeln - RW Essen 1:9 Dienstag, 1. März: SC Velbert - Wuppertaler SV (19.30 Uhr) Mittwoch, 2. März: BW Dingden - ETB SW Essen, SC Kapellen - SpVg Schonnbeck, SSVg Velbert - MSV Duisburg, 1. FC Monheim - SV Straelen, 1. FC Bocholt - 1. FC Kleve (alle 19.30 Uhr) Mittwoch, 9. März: TVD Velbert - FC Kray (19.30 Uhr)

Da kommt es den Kapellenern verständlicherweise gar nicht gelegen, dass sie nicht optimal vorbereitet in den Vergleich mit dem Oberliga-Schwergewicht gehen. Denn die vergangenen drei Wochen der Vorbereitung verliefen nicht gerade ideal: Björn Feldberg fasst das so zusammen: „Durch Corona, andere Krankheiten und den Sturm ging es ziemlich drunter und drüber.“ So konnten die beiden Testspiele gegen Amern (2:4) und Waldniel (0:1) nur mit sehr dünnem Kader bestritten werden, die beiden geplanten Partien gegen Fischeln und Wevelinghoven konnten wegen der zahlreichen Ausfälle erst gar nicht ausgetragen werden. Umso wichtiger war Feldberg und seinen Schützlingen, dass vorigen Mittwoch beim SV Lohausen (3:2) vor dem Pokalknüller noch mal Spielpraxis gesammelt werden konnte. Davon ließ sich der SCK auch nicht mal dadurch abhalten, dass kein Torwart zur Verfügung stand und in Niklas Vetten ein Feldspieler zwischen die Pfosten musste.

Immerhin, die Lage hat sich deutlich entspannt. Beim Training am Montag zählte Björn Feldberg durch und kam trotz der nicht einsatzbereiten Alexander Hauptmann, Nils Mäker, Can Yücel und Nils Dübbert auf 19 spielbereite Kicker. „Wir werden auf jeden Fall eine gute Mannschaft stellen“, betont der SCK-Coach. Dass das die Grundvoraussetzung ist, um tatsächlich den nächsten Coup zu schaffen, hat er bei zwei Spielbeobachtungen der Essener festgestellt. Die haben den Vorteil, dass sie schon wieder im Ligaalltag den Spielrhythmus aufnehmen konnten. Das Team von Trainer Dirk Tönnies startete am 22. Februar mit einer knappen 2:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Kleve ins Jahr, ließ aber am Sonntag einen glatten 3:0-Erfolg beim TSV Meerbusch folgen.