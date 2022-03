Basketball : Junior Tigers patzen auch im Kellerduell mit dem Herner TC

Neuss Unglaublich: Lara Langermann (33) und Melina Reich (23) erzielen für Herne zusammen 56 von 58 Punkten. Bei den Gästen geht im letzten Viertel offensiv nicht mehr viel.

Das hatten sich die Junior Tigers komplett anders vorgestellt. Am letzten Spieltag der Gruppenphase (WNBL Nordwest) wollten sich die U18-Basketballerinnen der TG Neuss mit einem Sieg im Kellerduell über das Schlusslicht Herner TC unbedingt in eine noch bessere Position für die nun anstehende Abstiegsrunde (Play-downs) bringen. Doch nach seinem 58:52-Heimerfolg (Halbzeit 28:19) nimmt die so wertvollen Punkte nun der Konkurrent aus dem Ruhrgebiet mit.

In das waren seine Schützlinge mit einem überschaubaren Sieben-Punkte-Rückstand gegangen (41:48/30.). Aber dann passte in der Offensive plötzlich gar nichts mehr zusammen: Aus dem Feld gelangen Jule Schillings, die am Abend zuvor noch mit dem Zweitliga-Damen der TG in Rotenburg im Einsatz gewesen war, und ihren Mitspielerinnen nur noch vier Punkte, an der Freiwurflinie ließen die jungen Tigers fünf Zähler liegen (12/7 Versuche für magere 55 Prozent). Und damit machte Ciric einen Haken an die Vorrunde: „Ich kann nur hoffen, dass die Mädels in den nächsten Spielen ihr vorhandenes Potenzial abrufen, um in den Play-downs zu bestehen.“