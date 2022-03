Fußball : VfL startet mit Ex-Profi in die Aufholjagd

Für den 1. FC Kaiserslautern kam Tim Heubach von 2014 bis 2017 66 Mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Foto: dpa/Guido Kirchner

Jüchen Der VfL Jüchen/Garzweiler hat in der Winterpause namhaften Zuwachs bekommen. Ex-Profi Tim Heubach kickt jetzt für den Bezirksligisten und soll dem Verein zum Aufstieg in die Landesliga verhelfen. Ganz einfach wird das aber nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Strerath

In der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 1, steigt in dieser Saison nur eine Mannschaft auf. Zum Rückrundenstart liegt der FC Büderich (38 Punkte) an der Spitze – der Rückstand des VfL Jüchen/Garzweiler beträgt schon sechs Punkte.

Mit Tim Heubach startet Jüchen am Sonntag die Aufholjagd. „Es liegt nicht unserer Hand. Wir müssen auf Ausrutscher von Büderich hoffen und gleichzeitig unsere Hausaufgaben erledigen“, sagt Heubach. Um eine genauere Prognose abzugeben, fehle ihm die Liga-Kenntnis. Von seinem neuen Team ist er nach der Vorbereitung aber voll überzeugt. „Der erste Eindruck war durchweg positiv. Wir haben viele Jungs, die gut kicken können. Super Einzelspieler. Qualität ist auf jeden Fall genügend da“, lautet das Fazit von Heubach. Sein Trainer Marcel Winkens hat für den Neuzugang auch nur lobende Worte parat: „Er ist völlig auf dem Boden geblieben, fügt sich sehr gut ein und verhält sich absolut vorbildlich.“ In Testspielen kam der Ex-Profi schon zum Einsatz, gegen Sparta Bilk feiert er am Sonntag (15 Uhr) sein Pflichtspieldebüt für den Verein.

Tim Heubach in Malaysia, seiner letzten Station als Fußballprofi. Foto: privat

Info Der Weltenbummler aus Weckhoven Geburtsdatum 12. April 1988 Geburtsort Neuss Stationen BV Weckhoven (1993 – 2001), TSV Norf (2001 – 2003), Borussia Mönchengladbach (2003 – 2012), FSV Frankfurt (2012 – 2014), 1. FC Kaiserslautern (2014 – 2017), Maccabi Netanya (Israel) (2017 – 2020), Selangor FC (Malaysia) (2020 – 2022) 91 Einsätze in der 2. Bundesliga (2 Tore, 3 Vorlagen)

Dann wird Heubach auf der angestammten Innenverteidigerposition auflaufen. Von einem Experiment, Heubach aufgrund seiner Qualitäten etwas weiter vorne einzusetzen, hält Winkens nichts. „Wir haben gerade hinten Bedarf. Tom Bleck fällt länger aus“, so Winkens. Der erst 19 Jahre alte Innenverteidiger hatte sich in der Vorbereitung schwer verletzt. In Zukunft soll Heubach mit Sven Moseler das Innenverteidigerpärchen bilden. Seine Teamkameraden kennt Heubach aber schon länger. Der Ex-Profi hielt sich während der Winterpause seines ehemaligen Klubs Selangor FC (Malaysia) in Jüchen fit. Mit Jochen Schumacher, der zurzeit verletzt fehlt, kickte er damals schon bei Borussia Mönchengladbach zusammen. Zudem passt der Verein perfekt in seinen neuen Alltag. „Ich arbeite in Mönchengladbach, Jüchen liegt auf meinem Heimweg. Dann kann ich nach der Arbeit direkt zum Training.“ Das Gesamtpaket habe einfach gepasst, so Heubach.

Tim Heubach (r.) mit seinem neuen Trainer Marcel Winkens und dem Trikot des VfL Jüchen/Garzweiler. Foto: VfL