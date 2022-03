Basketball : Theoretisch ist für die Elephants der Klassenverbleib noch drin

Grevenbroich Aber auch im Nachholspiel am Mittwoch gegen Dorsten kann der Basketball-Regionalligist aus Grevenbroich nicht seine beste Mannschaft aufbieten.

Tod sind die NEW‘ Elephants nicht. Zwar ist für die Grevenbroicher Basketballer der Abstieg aus der Regionalliga West kaum mehr zu verhindern, doch „von Aufgabe kann keine Rede sein“, stellt Coach Ken Pfüller klar. Es geht weiter an der Erft – auch in der 2. Regionalliga. „Die Gespräche laufen, auch mit möglichen Kooperationspartnern im Jugendbereich“, versichert Pfüller. „Alle wollen Planungssicherheit, und das schnell.“

Theoretisch immer noch möglich ist sogar eine Zukunft im Oberhaus des Westdeutschen Basketball-Verbandes. Haspe, im Nachholspiel an Karneval Dorsten mit 94:102 unterlegen, ist zwar sechs Zähler besser und hätte bei Punktgleichheit auch den direkten Vergleich auf seiner Seite, doch mit Siegen im Nachsitzen am Mittwoch im heimischen Gustorf (Anpfiff 20.30 Uhr) und am Samstag gegen die ETB Miners (19.30 Uhr) wären die Elephants zumindest wieder in Schlagdistanz.

Doch die Realität sieht so aus: Am Tag nach der 97:106-Niederlage am vergangenen Mittwoch in Wulfen meldeten sich Selimovic (krank) und Becker (Krankheitsfall in der Familie) sowie die noch unter den Folgen ihrer Corona-Infektion leidenden Zraychenko und Lukeba vom Training ab. Daraufhin strich Pfüller die Abendeinheit, nur die Imports Murry, Vergara und Berberistanin trafen sich zu einer entspannten Wurf-Session. Danach war bis Montag Pause. Selimovic ist für das Dorsten-Spiel wohl raus, wer von seinen Teamkollegen auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig.