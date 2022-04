Fußball-Landesliga : Kreisduell wohl bald wieder Geschichte

Eine Szene aus dem Hinspiel, das Teutonia Kleinenbroich (blauer Dress) auf heimischem Platz deutlich gegen die Holzheimer SG verlor. Beim 2:6 waren die Gastgeber chancenlos. Foto: Stefan Büntig

Rjein-Kreis Schon am Freitag empfangen die Holzheimer in der Fußball-Landesliga die Teutonia aus Kleinenbroich. Die arg gebeutelten Gäste haben den Klassenverbleib schon abgehakt.

Auch wenn beide Vereine eine über 100-jährige Geschichte auf dem Buckel haben, viele sportliche Berührungspunkte gab es zwischen der Holzheimer SG und Teutonia Kleinenbroich nicht. So überrascht es auch nicht, dass sich da keine besondere Rivalität entwickelt hat. Selbst wenn beide Platzanlagen im Rhein-Kreis Neuss liegen und sie auf dem kürzesten Weg gerade mal rund zwölf Kilometer trennen, lässt sich allenfalls von einem „Derbychen“ sprechen, wenn Kleinenbroich am Freitag (19.30 Uhr) in der Fußball-Landesliga zum Rückspiel in Holzheim antritt.

Und es sieht auch ganz stark danach aus, dass dieses Duell nicht die nötige Zeit bekommt, um zu einem Klassiker zu reifen, wie es zum Beispiel die Partie Holzheim gegen Kapellen ist. Denn nach dem Aufstieg der Kleinenbroicher und dem vielversprechenden Start in die nach sieben Spieltagen wegen Corona unter- und später dann abgebrochene Saison 2020(2021 ging in der laufenden Spielzeit bei der Teutonia so ziemlich alles schief, was nur schiefgehen kann. Ergebnis ist nach 18 Spieltagen der letzte Tabellenplatz mit gerade mal acht Punkten. Bei 16 Zählern Rückstand auf das rettende Ufer und nur noch zehn ausstehenden Spielen ist die Vermeidung des Abstiegs nur eine theoretische Möglichkeit. Nach dem schwachen Rückrundenstart mit extremen Personalproblemen, die die Teutonen sogar kurzfristig über einen Rückzug nachdenken ließen, macht auch Trainer Norbert Müller keinen Hehl daraus, dass es ihm und seiner Mannschaft nur noch darum geht, sich einigermaßen anständig zu verabschieden. „Es läuft in Zukunft also wieder hauptsächlich auf Testspiele gegen Holzheim hinaus“, erklärt Müller.

Info Bilanz spricht für die Holzheimer SG Landesliga Das bislang einzige Aufeinandertreffen in der Landesliga gewann die HSG im September 2021 mit 6:2. Bezirksliga Vor dem Aufstieg beider Teams trafen sie in einem Pflichtspiel letztmals in der Saison 2012/2013 aufeinander. Zwei HSG-Siege trugen dazu bei, dass Kleinenbroich aus der Bezirksliga abstieg. Testspiele 2014 gewann die Teutonia ein Vorbereitungsspiel 3:1, im Jahr darauf hieß es dann wieder 3:1 für Holzheim.