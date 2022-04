Fußball-Landesliga : Holzheim hofft auf Einsatz von Stephan Wanneck

Rhein-Kreis Auf die HSG wartet im Tabellenmittelfeld das nächste wichtige Duell. Bei der SG Unterrath geht es um Punkte für den Klassenverbleib. Kleinenbroich hat ganz andere Sorgen.

Neben dem SC Kapellen, der den VfB Hilden II zum Verfolgerduell empfängt, sind aus dem Rhein-Kreis Neuss auch die Holzheimer SG und Teutonia Kleinenbroich am Sonntag in der Fußball-Landesliga gefordert.

SG Unterrath (10.) – Holzheimer SG (6.). Nach dem wichtigen Heimsieg im Nachholspiel gegen den ASV Süchteln am Dienstag wartet auf die HSG das nächste Duell aus dem Tabellenmittelfeld, in dem es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib geht. Zum Glück für die Holzheimer hat sich gegen Süchteln niemand verletzt, sicher fehlen nur der Langzeitverletzte Leon Trotzki und Steven Dyla (Schambeinentzündung). Bei Stephan Wanneck, der unter der Woche seine C-Lizenz als Trainer bestand und sich im Derby gegen Kapellen verletzt hatte, hofft HSG-Coach Hamid Derakhshan noch auf einen Einsatz. „Unterrath ist ein sehr schwer zu spielender Gegner. In dieser wichtigen Partie wollen wir gerne die bestmögliche Mannschaft aufbieten“, sagt Derakhshan. Er hat in Erfahrung gebracht, dass bei den Gastgebern wohl Topstürmer Salim El Fahmi verletzt ausfällt, der erfahrene Winterzugang Necirwan Mohammad ist Gelb-Rot gesperrt.