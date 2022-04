Jugend-Handball : Nachwuchs des TSV ist im Rennen um DM gefordert

Sören Steinhaus (l.) und Lennart Leitz vom TSV. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Für die beiden ältesten Jahrgänge der Dormagener stehen am Samstag extrem wichtige Partien auf dem Programm. Für die A-Jugend geht‘s um den Einzug ins Viertelfinale, die B-Jugend will über einen Umweg in die K.o-Runde kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Für den erfolgsverwöhnten Handballnachwuchs des TSV Bayer Dormagen befindet sich die laufende Saison gerade in der entscheidenden Phase. Sowohl für die A-Jugend, voriges Jahr Deutscher Vize-Meister, als auch für die B-Jugend, die nach der vergangenen Saison drittbestes Team in Deutschland war, stehen am Samstag extrem wichtige Spiele auf dem Programm.