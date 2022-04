Handball : Zweitligist aus Dormagen unterstützt Spendentour „Ride for All“

Dormagen Der Handballer der HSG Altenbeken-Buke sammelt Geld für die DKMS Chile. Seine Frau Alicia war im November 2019 an Blutkrebs gestorben.

(sit) Am vergangenen Sonntag begab sich Handballer Benedikt Goesmann in Paderborn zusammen mit seinem Malteser-Hund Bruno auf eine etwa 4500 Kilometer lange Radtour quer durch Europa. Der 33-Jährige will am 20. Juni in Lissabon ankommen. Mit der Aktion „Ride for All“ gedenkt er seiner aus Ecuador stammende Frau Alicia, die im November 2019 an Blutkrebs starb. Der Erlös kommt zu 100 Prozent der DKMS Chile zugute. Am Mittwoch machte der Rückraumspieler der HSG Altenbeken-Buke Station am TSV Bayer Sportcenter und wurde nach dem Morgentraining von den Dormagener Zweitliga-Handballern begrüßt. Er nahm ein Trikot mit auf seine Reise – und die Gewissheit, dass die Wiesel die Tour intensiv verfolgen und unterstützen. Seine Route führt durch acht Länder, über die Alpen sowie an Mittelmeer- und Atlantik-Küste vorbei, über den Jakobsweg im Norden Spaniens bis zur Hauptstadt Portugals.