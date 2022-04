Fußball-Landesliga : Verfolgerduell in Kapellen endet remis

Alexander Hauptmann (r.) erzielte gegen Hildens Reserve die Führung für den SC Kapellen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rhein-Kreis Die Landesliga-Fußballer des SCK trennten sich 1:1 vom VfB Hilden. Dagegen setzte sich die Holzheimer SG in Unterrath durch und sicherte sich wichtige Zähler im Abstiegskampf. Teutonia Kleinenbroich schlug sich gegen Viersen tapfer.

Das war ein guter Spieltag in der Fußball-Landesliga für die Holzheimer SG. Nach dem Erfolg im Nachholspiel gegen Süchteln gab‘s bei der SG Unterrath den zweiten Sieg in Serie und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf. Der SC Kapellen spielte im Duell Dritter gegen Vierter der Tabelle daheim gegen Hilden II unentschieden und die weiter arg gebeutelte Teutonia aus Kleinenbroich zog sich daheim gegen den 1. FC Viersen ordentlich aus der Affäre.

SG Unterrath – Holzheimer SG 1:4 (0:2). Große Erleichterung bei den Holzheimern über ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. Schon nach vier Minuten lenkte Yannick Joosten mit dem Treffer zum 1:0 (4.) das Match aus Sicht der Gäste in die richtige Richtung, Tom Nilgen legte zeitig nach, indem er mit seinem gefürchteten linken Fuß einen Freistoß direkt zum 2:0 (12.) verwandelte. Doch Unterrath steckte nicht auf und hatte gute Chancen auf den Anschlusstreffer. „Wir haben aber wieder Leidenschaft gezeigt, alles reingeworfen, was wir haben und so Tore verhindert, die sonst vielleicht gefallen wären“, meinte HSG-Coach Hamid Derakhshan auch mit Blick auf die zweite Spielhälfte. Denn auch wenn der Schiedsrichter kurz nach der Halbzeit wegen eines Fouls am eingewechselten Riku Tome auf den Elfmeterpunkt zeigte und Tom Nilgen zum 3:0 (54.) verwandelte, blieben die Gastgeber stets gefährlich. Ein Beleg dafür war deren 1:3 (59.) durch Antonios Sverkos. Die endgültige Entscheidung für die Gäste fiel dann aber in der 77. Minute, als Riku Tome für dem ebenfalls eingewechselten Fynn Reiß auflegte und der Youngster zum 4:1 vollstreckte. „Die Niederlage gegen SW Düsseldorf hat uns wachgerüttelt. Seitdem machen es die Jungs richtig gut und zeigen die für Holzheim typischen Tugenden wieder“, sagte Hamid Derakhshan.

Info So geht‘s bis Ostern in der Landesliga weiter Freitag, 8. April: Holzheimer SG - Teutonia Kleinenbroich (19.30 Uhr) Sonntag, 10. April: DJK/VfL Giesenkirchen - SC Kapellen (15.30 Uhr)

Mittwoch, 13. April: SC Kapellen - VfB Solingen (20 Uhr) Donnerstag, 14. April: MSV Düsseldorf - Holzheimer SG, Teutonia Kleinenbroich - Rather SV (beide 20 Uhr)

SC Kapellen – VfB Hilden II 1:1 (1:1). Nach der ersten Rückrundenniederlage in der Woche zuvor beim Rather SV wollten die Kapellener auf eigenem Platz im Verfolgerduell gegen Hilden eigentlich wieder drei Punkte einfahren, doch am Ende reichte es gegen die vom früheren SCK-Jugendcoach Fabian Nellen trainierten Gäste „nur“ zu einem Unentschieden. „Vielleicht waren wir insgesamt ein bisschen besser, aber letztlich war das ein sehr ausgeglichenes Spiel und das Ergebnis geht in Ordnung“, meint SCK-Geschäftsführer Ralf Stübben. Besser in die Partie fanden allerdings die Gastgeber, denn der lange verletzte Stürmer Alexander Hauptmann traf auf Vorlage von Pablo Ramm bei seinem Startelf-Comeback schon früh zum 1:0 (7.). Doch diese Führung brachten die Gastgeber nicht in die Pause, weil der erst 19-jährige Antonio Militello in der 35. Minute ausglich. Nach dem Seitenwechsel hatten beide Mannschaften die Möglichkeit, die Partie für sich zu entschieden, wobei sich der SCK über eine Gelb-Rote Karte für Jonas Giesen (76.) ärgerte und einem nicht gegebenen Elfmeter nach einem Foul an Lorenz Kowalle nachtrauerte. „In der zweiten Hälfte ging es die ganze Zeit hin und her, so wie man es erwartet, wenn zwei so junge Mannschaften gegeneinander spielen“, erklärte Ralf Stübben.