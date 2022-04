Special Olympics : Handicaps aus Neuss als Botschafter in Sachen Tennis aktiv

Neuss Beim gut besuchten Landestennisturnier in Ludwigshafen machten der NTC Stadtwald und der TC Grün-Weiss Neuss Werbung in eigener Sache.

(sit) Mal wieder als Botschafter, ja eigentlich sogar als Entwicklungshelfer im Einsatz waren die Handicaps des NTC Stadtwald und des TC Grün-Weiss Neuss. Beim Tennisturnier des BASF TC Ludwigshafen für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung stellten sie das Gros der insgesamt 54 Teilnehmer und Teilnehmerinnen (plus ihrer Unifed-Partner) aus den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Tennis im Rahmen der Special-Olympics-Bewegung, die im Juni mit den Nationalen Spiele in Berlin und 2023 mit den World Games an der Spree ihre Top-Events feiert, ist am Rhein eben schon seit vielen Jahren eine große Nummer – trotz aller mit der Corona-Pandemie verbundenen Schwierigkeiten.