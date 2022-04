Floorball-Bundesliga : Holzbüttgener sinnen auf Revanche

Holzbüttgen In der Floorball-Bundesliga steht für die DJK daheim ein Doppelspieltag gegen Bonn und Leipzig an. Gegen beide Mannschaften gilt es, noch etwas gutzumachen.

Es gibt zwei Gründe, wieso die beiden Heimspiele der Bundesliga-Floorballer der DJK Holzbüttgen am Wochenende besondere Bedeutung für die Gastgeber haben. Sowohl am Samstag (18 Uhr) gegen die SSF Dragons Bonn als auch am Sonntag (13 Uhr) gegen das Tabellenschlusslicht SC DHfK Leipzig geht es zum einen um wichtige Punkte für das Erreichen der Play-offs, zum anderen hat die DJK von den überraschenden Hinrundenniederlagen auch noch etwas gutzumachen.

Niederlagen, die aus einer Phase der Saison im Herbst 2021 stammen, als es noch nicht rund lief in Holzbüttgen. Nach sechs Partien in der noch jungen Saison hatte das Team des neuen Trainers Tim Hidskes nur elf von möglichen 18 Punkten geholt. Und auch danach war noch mächtig Sand im Getriebe. Zwar gelang daheim ein überzeugender Sieg gegen den TV Schriesheim, doch auswärts gab es bittere Niederlagen in Leipzig und in der ehemaligen Bundeshauptstadt. Schon Anfang November waren die Saisonziele massiv in Gefahr. Eine Erkenntnis, die offenbar eine Trotzreaktion auslöste, denn es folgte ein beachtlicher Lauf, der im Pokal bis ins (letztlich verlorene) Finale und in der Liga durch Siege unter anderen gegen den Tabellenführer sowie gegen den amtierenden Meister auf den ersehnten Play-off-Platz führte. Sechsmal in Folge haben die Holzbüttgener inzwischen die volle Punktzahl eingefahren. Kein schlechter Zeitpunkt also für Revanchegelüste gegen Leipzig und Bonn.