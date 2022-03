Fußball-Landesliga : Gute Nachrichten für Holzheim vor Heimspiel

Rhein-Kreis Nach vielen Leistungsträgern hat nun auch der Trainer der Holzheimer Landesliga-Fußballer seine Zusage für nächste Saison gegeben. Der SC Kapellen will seine Erfolgsserie beim Rather SV fortsetzen, Kleinenbroich hat ein neues Ziel.

Holzheimer SG (7.) – SW Düsseldorf (12.). Es ist schon eine gefühlte Ewigkeit her, dass die HSG mal ein Pflichtspiel vor eigenem Publikum bestritten hat. Weil das Match gegen den ASV Süchteln kurzfristig abgesagt wurde, im Jahr 2022 noch gar nicht. Das ändert sich am Sonntag, wenn SW Düsseldorf auf der Johann-Dahmen-Sportanlage zu Gast ist. Mit Blick auf die Tabelle ein enorm wichtiges Spiel, in das die Holzheimer aber mit dem Schub einer positiven Nachricht gehen können. Zwar hängt dem Team noch die Derbyniederlage beim SC Kapellen in den Klamotten, doch unter der Woche einigte sich Trainer Hamid Derakhshan mit den HSG-Verantwortlichen darauf, die bislang erfolgreiche Arbeit für mindestens ein Jahr fortzuführen. „Da musste ich nicht überlegen, nachdem es uns zuvor gelungen war, erstmals alle Leistungsträger zu halten. Wir wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen und uns noch weiter verbessern“, erklärt Derakhshan. Wobei sich der 39-Jährige schon ganz aktuell noch weitere Unterstützung in sein ohnehin nicht gerade kleines Trainerteam holt. Der im heimischen Amateurfußball von diversen Stationen bekannte Salvatore Franciamore (39), zu seinen Glanzzeiten mal in der Regionalliga für den 1. FC Kaiserslautern und aktuell noch beim B-Ligisten SSV Delrath aktiv, soll für technisches Individualtraining mit den Offensivkräften und für das Heranführen verletzter Spieler verantwortlichen sein. Sein Debüt im Trainerteam soll er am Dienstag beim Nachholspiel gegen den ASV Süchteln geben. Nun geht es für die Holzheimer aber zunächst darum, die auf einem Abstiegsplatz befindlichen, sechs Punkte schlechteren Düsseldorfer auf Distanz zu halten (Hinspiel 2:2). Das Problem ist, dass sich die personelle Lage in der Defensive im Vergleich zum Derby weiter verschlechtert hat. Tom Nilgen muss wegen der Fünften Gelbe Karte passen und hinter dem Einsatz von Stephan Wanneck steht nach der Auswechslung gegen Kapellen ein dickes Fragezeichen. Vorne fallen wohl weiter Milad Baneshi und Yannick Joosten aus.