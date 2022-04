Handball : Wechselspiele geben Derby die Würze

Im Hinspiel lieferten sich Til Klause (l.) mit dem Neusser HV und der TV Korschenbroich mit Steffen Brinkhues ein packendes Duell. Foto: Michael Jäger

Neuss Die personellen Verflechtungen zwischen den Regionalligisten Neusser HV und TV Korschenbroich dürften am Samstag für eine gute Handball-Stimmung sorgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alyssa Pannwitz

Natürlich gibt es im Sport immer wieder Begegnungen, auf die sich die Fans und auch die Spieler besonders freuen. Sei es von Seiten der Aktiven ein Spiel gegen ehemalige Weggefährten oder seitens der Fans gegen einen Verein, der in ihren Augen alles andere als Sympathien genießt.

Besonders motiviert sind Mannschaften auch immer, wenn der Tabellenführer sich vorstellt. Aber das Salz in der Suppe ist eben doch ein Derby. Mit Spannung fiebern Teams und Fans darum auf den Samstag (19.30 Uhr, Hammfeldhalle) hin, wenn in der Handball-Regionalliga der Neusser HV den TV Korschenbroich empfängt. Die Gäste haben immer noch beste Chancen, den Aufstieg in die 3. Liga zu realisieren und die Hausherren haben sich zu einer Mannschaft gemausert, die auch wegen zuletzt dreier gewonnener Spiele mit eventuellen Abstiegssorgen nichts mehr zu schaffen hat. Ganz im Gegenteil, momentan finden sie sich auf sechsten Rang wieder und haben durchaus noch Ambitionen, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

Info Packendes Hinspiel geht mit 33:32 an den TVK Aufholjagd Im in der Walsporthalle ausgetragenen Hinspiel war Gastgeber TV Korschenbroich zunächst die tonangebende Mannschaft mit einem deutlichen Vorsprung. Die Neusser kamen jedoch gewaltig auf und kurz vor dem Abpfiff war auf der Anzeigetafel 32:32 zu lesen. Siegtreffer Mit der letzten Aktion der Partie erzielte Dustin Franz dann den viel umjubelten Siegtreffer für den TVK.

Bei aller sportlichen Rivalität ist doch so etwas wie ein respektvolles Miteinander oder gar Freundschaft zu erkennen. Als der NHV aus hinlänglich bekannten Gründen händeringend nach einer Trainingshalle suchte, ist der TV Korschenbroich in die Bresche gesprungen und bot zumindest eine Trainingseinheit pro Woche an, die von den Neussern auch dankbar angenommen wurde.

Das ist bei zwei Kontrahenten innerhalb einer Liga alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Das sind allerdings nicht die einzigen Gemeisamkeiten. Beide Vereine erfreuen sich bei Spielern aus dem Rhein-Kreis und der Region einer anhaltenden Attraktivität. So treffen in dieser Partie gleich sechs Akteure aufeinander, die bereits in beiden Vereinen auf Tore- und Punktejagd gegangen sind. Von den Gastgebern waren Aaron Jennes, Tim Dicks, Lukas Menze und Tim Schriddels bei den Korschenbroichern aktiv, bei denen Max Jäger und Philip Schneider schon in Diensten der Neusser standen. Die beiden Letztgenannten sind für NHV-Trainer Christoph Schon also bekannte Gesichter. Jäger lernte er als Lehrer in der Schule während einer Handball-AG kennen und Schneider kennt er aus seinen vielen Jahren als Trainer in Neuss. Schneider war zu diesem Zeitpunkt zwar noch in der A-Jugend aktiv, trainierte aber bereits fleißig im Seniorenbereich mit.

Diese Wechselspielchen gehen auch nach dieser Saison weiter: Henrik Ingenpass und Til Klause brechen ihre Zelte am Rhein ab und schließen sich dem TVK an. Auf der anderen Seite zieht es Justin Kauwetter und Dustin Franz zu den „Jungen Wilden“ nach Neuss. Damit noch nicht genug. Der bis zum Jahresende in Neuss tätige Gilbert Lansen hat in Korschenbroich ein neues Aufgabenfeld als Trainer gefunden und löst dort den scheidenden Dirk Wolf ab.

Trotz all dieser netten Geschichten wird am Samstagabend auch Handball gespielt. Dabei haben die Gastgeber keinerlei personelle Probleme und müssen einzig auf ihren Langzeitverletzten Henirk Ingenpass verzichten. „Zunächst einmal freuen wir uns alle auf das Spiel und ich glaube, in der Hammfeldhalle wird eine tolle Kulisse sein“, sagt Schon. „Für mich ist Korschenbroich in der Favoritenrolle, auch wenn es unter der Woche gegen die HSG Siebengebirge eine überraschende Niederlage setzte. Das kann für uns überhaupt nicht gut sein, weil sie sich für diese Niederlage rehabilitieren wollen. Der TVK kommt stets mit sehr viel Tempo, welches wir nach Möglichkeit unterbinden wollen. Zudem sind sie auf allen Positionen sehr gut besetzt und auch torgefährlich. Bei uns wird die Abwehr Schwerstarbeit verrichten muss, die Torhüter müssen einen guten Tag erwischen. Und sollten wir uns im Spiel einen Vorsprung erarbeiten können, müssen wir damit einfach cleverer umgehen.“ Beim TVK sieht es dagegen personell eher mau aus: David Biskamp fehlt wegen einer Corona-Erkrankung, Torhüter Felix Krüger ist nach seiner Operation noch lange keine Option und die Verletzung von Sascha Wistuba aus dem Spiel gegen Siebengebirge macht für ihn ein Mitwirken unmöglich. Hinzu kommt noch, dass Henrik Schiffmann, Dustin Franz und Maximilian Tobae nach ihren Fußverletzungen noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind.