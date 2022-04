Fußball : Rommerskirchen muss aufpassen

Rhein-Kreis Der ehemalige Landesligist VfL Jüchen/Garzweiler geht als klarer Favorit ins Bezirksliga-Duell mit dem ehemaligen Oberligisten SV Uedesheim.

Die Mannschaften im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga trennen nur wenige Punkte voneinander, am 21. Spieltag müssen sich die Teams aus dem Rhein-Kreis Neuss in Spielen bei ambitionierten Kontrahenten gegen den Abstieg wehren.

VfL Jüchen/Garzweiler (2.) – SV Uedesheim (12.). Der Blick auf die Tabelle lässt vermuten, dass der VfL am Sonntag ein leichtes Spiel haben wird, zudem hat die Mannschaft von Trainer Marcel Winkens in der Rückrunde noch keinen Punkt liegen lassen. Das Hinspiel zeigte jedoch, dass der SV Uedesheim für eine Überraschung gut sein kann. Da hatten die Neusser die Begegnung durch einen Treffer von André Speer aus mehr als 40 Metern nämlich mit 1:0 für sich entschieden. „Die spielerisch stärkeren Gegner liegen uns meist besser, da wir uns auf die Defensive und das Umschaltspiel konzentrieren können“, erklärt das Co-Trainer Timm Oppermann.

Den VfL Jüchen/Garzweiler plagen seit Saisonbeginn große Personalsorgen, welche sich trotz der Winterneuzugänge auch nicht gelegt haben. Einfluss auf die Ergebnisse hatte dieses Problem aber nicht, da Schlüsselspieler wie Topstürmer Fatlum Ahmeti (15 Saisontreffer) die größere Belastung zu schultern wussten. „Fatlum ist mittlerweile Teil des Kapitänsteams, die Verantwortung hat er gut angenommen und sich zu einem Mannschaftsspieler entwickelt“, führt Winkens aus. Am Sonntag erwartet er darum wieder eine Topleistungen von seiner Führungskraft. In Uedesheim sieht die Kadersituation keineswegs besser aus. Trotz der Reaktivierung von Pawel Kramer stehen dem SVÜ am Sonntag voraussichtlich nur 13 Spieler zur Verfügung.