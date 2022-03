Fußball-Landesliga : Kein guter Tag für heimische Teams

Pechvogel: Holzheims Kapitän Pascal Schneider, hier bei einer gewagten Abwehraktion, erzielte den 2:1-Treffer für SW Düsseldorf per Eigentor. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Dass die Fußballer aus Kleinenbroich verloren, kam nicht unerwartet. Überraschender war da der Ausrutscher des SC Kapellen und Holzheim bringt seine Niederlage in Schwierigkeiten.

Von David Beineke

Das war aus Sicht des Rhein-Kreises Neuss ein Spieltag zum Vergessen in der Fußball-Landesliga. Drei Spiele, drei Niederlagen lautet die bescheidene Bilanz. Doch während Kleinenbroich und Kapellen die verlorenen Spiele aus tabellarischer Sicht verschmerzen können, tut Holzheim die Heimpleite gegen einen Verfolger aus der Abstiegszone weh. Der erste Abstiegsplatz ist wieder gefährlich nah gerückt.

Holzheimer SG – SW Düsseldorf 1:3 (1:1). HSG-Coach Hamid Derakhshan ist in der Vergangenheit nicht müde geworden, zu betonen, dass seine Mannschaft angesichts von fünf direkten Abstiegsplätzen noch lange nicht aus dem Gröbsten raus ist, obwohl die reine Platzierung vielleicht etwas anderes vermuten ließ. Und in der Tat, nach der unerfreulichen Heimniederlage gegen die Düsseldorfer aus der Abstiegszone, die den Abstand so auf drei Punkte verkürzen konnten, schrillen die Alarmglocken. Vohwinkel, als Elfter auf dem ersten Abstiegsplatz, hat sich bis auf einen Punkt an die HSG herangepirscht. Aus Sicht von Derakhshan wäre das allerdings nicht nötig gewesen, denn seine Mannschaft dominierte die erste Hälfte und hätte nach dem 1:0 (24. ) durch Damian Kaluza eigentlich noch nachlegen müssen. Doch die Offensive, in der Milad Baneshi und Yannick Joosten nach ihren Verletzungen auflaufen konnten, zeigte sich trotz guter Chancen nicht treffsicher genug. Dass es in der Defensive wegen der Sperre von Tom Nilgen und dem Ausfall von Stephan Wanneck Probleme geben könnte, war klar und hatte kurz vor der Halbzeit auch erstmals schwerwiegende Folgen. Nach einem Fehlpass im Aufbauspiel erzielten die Gäste durch Malte Boermans das 1:1 (42.).

Info Schon am Dienstag geht‘s für Holzheim weiter Das Spiel Am Dienstagabend (20 Uhr) empfängt die HSG den ASV Süchteln zum Nachholspiel. Die Partie war kürzlich ausgefallen, weil die Süchtelner zu viele Corona-Fälle in ihrem Team hatten. Die Lage Einen so deutlichen Sieg wie in dei Hinrunde (6:2) könnte Holzheim gut gebrauchen, weil nach zwei Niederlagen in Folge der Abstand auf die Abstiegszone nur noch einen Punkt beträgt

„Nach der Pause war dann der Gegner am Drücker, hat körperlich alles reingehauen und gezeigt, wie Abstiegskampf geht“, meinte HSG-Coach Hamid Derakhshan. Zu allem Unglück war es dann auch noch Holzheims Kapitän Pascal Schneider, der eine scharfe Hereingabe unglücklich zum 1:2 (55.) ins eigene Tor lenkte. Als Jan Rakow in der 74. Minute auf 3:1 für die Gäste erhöhte, war eine Vorentscheidung gefallen. Auch als SW Dennis Uiberall mit Gelb-Rot verlor (81.), gelang die Wende nicht mehr.

Rather SV – SC Kapellen 3:2 (0:1). Das Ziel, ohne Niederlage durch die Rückrunde zu kommen, hat sich seit Sonntag für den SCK erledigt. „Wir haben insgesamt zu wenig Fußball gespielt und unsere Chancen nicht genutzt“, meinte Kapellens Trainer Björn Feldberg. Nils Mäker hatte seine Mannschaft in der 24. Minute mit 1:0 in Front gebracht, doch zu einer weiteren Ausbeute führte die Überlegenheit nicht. „Dann haben die Jungs offenbar geglaubt, sie könnten so durchspielen“, erklärte Feldberg auch mit Blick auf die vielen Erfolgserlebnisse der Wochen davor. Doch nach dem Ausgleich durch Sanghyeok Jeong kurz nach der Pause gewannen die Gastgeber Oberwasser, so dass die 2:1-Führung (61.) durch Nico Stracke nur folgerichtig war. Aus dem dann folgenden offenen Schlagabtausch ging Rath durch das 3:1 (82.) durch Ibrahim Dogan zwar als Sieger hervor, doch Kapellen wollte sich mit der Niederlage nicht abfinden. Immerhin erzielte Alexander Hauptmann in der Nachspielzeit noch das 2:3, zu mehr reichte es aber nicht mehr.