Fussball-Landesliga : Drei Gegentore nach Strafstößen – ASV verliert in Holzheim

Fussball-Landesliga Im Nachholspiel gegen die Holzheimer SG musste der ASV Süchteln am Dienstagabend eine 2:5-Niederlage einstecken. Kurios: Gleich drei Gegentreffer fielen nach einem Strafstoß.

(heve) Die Holzheimer SG scheint dem ASV Süchteln in dieser Landesliga-Saison einfach nicht zu liegen. Nach der deutlichen 2:6-Hinrundenniederlage gab es im Nachholspiel am Dienstagabend mit 2:5 (0:2) ebenfalls eine Schlappe. Das Kuriose: Drei Elfmeter gegen den ASV waren es, die am Ende zur Niederlage führten. „Das Zweikampfverhalten war einfach nicht geschickt genug im Sechzehner“, sagte Süchtelns Trainer Frank Mitschkowski nach dem Spiel.

Tom Nilgen (4., 18.) hatte die Hausherren bereits nach etwas mehr als einer Viertelstunde mit zwei verwandelten Foulelfmetern mit 2:0 in Front gebracht. In der Folge hatten die Süchtelner durchaus Möglichkeiten den Anschlusstreffer zu erzielen. Im zweiten Durchgang traf Paul Fröhling (57.) dann zum 1:2 und brachte damit seine Mannschaft zurück ins Spiel. Die Süchtelner waren anschließend klar die bessere Mannschaft, verpassten es allerdings den Ausgleichstreffer zu erzielen. Holzheim bestrafte diese Nachlässigkeiten mit dem Treffer zum 3:1: Nilgen verwandelte seinen dritten Foulelfmeter des Tages (77.). Riku Tome (80.) und Oscar Schwarz (88.) erhöhten in der Schlussphase zunächst auf 5:1, ehe Burak Akarca (90.+1) mit einem Schuss aus 22 Metern in der Nachspielzeit noch etwas Ergebniskosmetik betrieb und zum 2:5-Endstand traf. „Das war schon bitter. Es tat mir leid für die Jungs, weil es nicht dem Spielverlauf entsprach und wir es versäumt haben, das 2:2 zu machen. Wir müssen uns jetzt schnell wieder sammeln und es am Samstag besser machen“, so ASV-Coach Mitschkowski.