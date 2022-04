Skaterhockey : Drei Punkte für Eagles am „Grünen Tisch“

Kaarst Der Verband wertet ausgefallenes Heimspiel gegen die Rhein-Main Patriots mit 10:0 für Kaarst. In der Skaterhockey-Bundesliga empfangen die Adler am Sonntag den stark ins Jahr gestarteten TV Augsburg.

Ohne eigenes Zutun haben die Crash Eagles Kaarst in der Skaterhockey-Bundesliga drei weitere Punkte eingebracht. Die Rhein-Main Patriots waren am 19. März nicht zur Partie in der Kaarster Stadtparkhalle angetreten und hatten danach mit dem Verweis auf die wegen zahlreicher Coronafälle höchst angespannte Personallage bei der Spielleitung form- und fristgerecht einen Antrag auf höhere Gewalt gestellt. „Aufgrund in erheblichem Umfang fehlender Nachweise hat der ISHD-Vorstand diesen Antrag einstimmig abgelehnt“, teilte der Verband indes mit und entschied: Das Match wird mit 10:0 Toren und drei Zählern für die Adler gewertet, zusätzlich werden den Patriots (wie auch den Moskitos Essen, die nicht zur Partie in Duisburg angereist waren) drei Pluspunkte abgezogen. Und weiter: „Zur ordnungsgemäßen Aufrechterhaltung des Spielbetriebes ist gemäß Wettkampfordnung ein Einspruch gegen die vorstehenden Spielwertungen nicht möglich und nicht zulässig.“

Um am Sonntag (16 Uhr) in heimischer Stadtparkhalle gegen den TV Augsburg Zählbares aufs Konto zu bringen, werden sich die Kaarster freilich mächtig ins Zeug legen müssen. Denn der Ex-Meister hat nach fünf Spielen als Tabellendritter schon zehn Punkte auf seinem Konto. Sein großes Plus ist die Erfahrung: Fabio (36 Jahre) und Adriano Carciola (34) sind weitgereiste Eishockey-Veteranen, haben unter anderem in Kassel, Heilbronn, Dresden, Ravensburg und Crimmitschau hochklassig gespielt. Mit den Brüdern Florian (41) und Maximilian Nies (36) sowie Simon Arzt (37) belegten die Augsburger im vergangenen Jahr Platz zwei beim „Veterans European Cup“ im schweizerischen Rossemaisson. Da hielte sich Augsburg an Trainer-Ikone Otto Rehhagel, sagt Eagles Vorsitzender Georg Otten: „Es gibt keine jungen und alten Spieler, nur gute und schlechte.“ Nur ungern erinnern sich die Eagles an das bislang letzte Duell mit den Fuggerstädtern: In der Mini-Saison 2021 schickte sie die 5:7-Niederlage noch vor den Play-offs in die Ferien.