Fußball, Landesliga : 1. FC Wülfrath kehrt auf den Naturrasen im Stadion zurück

Aléksandar Bojkovski muss nach seiner langen Verletzung behutsam an das Team des FC Wülfrath herangeführt werden. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Der Fußball-Landesligist 1. FC Wülfrath ist froh, dass er nach langer Abstinenz nun gegen Schlusslicht Teutonia Kleinenbroich wieder im Sportpark auf Naturrasen spielen kann.

Von Klaus Müller

FC Wülfrath – Teutonia Kleinenbroich. Durch einen nicht unbedingt zu erwartenden 3:1-Auswärtssieg bei der SG Unterrath am vergangenen Sonntag haben die Landesliga-Fußballer des 1. FC Wülfrath in der Tabelle einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht. Das Team von Goran Tomic rückte auf den sechsten Platz der Tabelle vor. Dies hat jedoch auch damit zu tun, dass im Tabellenmittelfeld kaum Punkteunterschiede bestehen und zudem nicht alle Mannschaften die gleiche Anzahl an Spielen absolviert haben. „Wir müssen sicherlich noch einiges an Punkten sammeln, um uns im gesicherten Mittelfeld festzusetzen und nicht wieder in die Nähe der Abstiegsregion zu rutschen“, betont Michael Massenberg.

Der FCW-Vorsitzende macht keinen Hehl daraus, dass nicht nur er mit dem bisherigen Abschneiden des Landesliga-Kaders nicht unbedingt zufrieden sei. „Vorstand, Trainer-Team und auch die Spieler sind mit höheren Erwartungen in die Saison gegangen.“ Der FCW-Chef hofft jedoch, dass seine Mannschaft, die seiner Meinung nach über einiges an Qualität verfügt, in den nächsten Begegnungen an Stabilität gewinnt und sowohl spielerisch als auch kämpferisch zulegen wird.

Ähnlich sieht es Trainer Tomic. „Wir haben in der Rückrunde noch eine Menge Spiele zu absolvieren. Da können meine Jungs beweisen, was in ihnen steckt, Der Auftritt bei der SG Unterrath stimmt mich da recht zuversichtlich, weil dort kämpferisch alles abgerufen wurde – spielerisch muss dagegen noch mehr kommen. Mit einem Dreier gegen Teutonia können wir den Auswärtssieg der Vorwoche vergolden.“ Massenberg drückt es so aus: „Spielerisch haben wir bestimmt noch Luft nach oben. Hauptsache ist jedoch, dass wir einen weiteren Sieg holen.“

Gegen Teutonia (Sonntag, 15 Uhr Sportpark Lhoist am Erbacher Berg) erwartet der Vorsitzende eine engagierte und von Beginn an konzentrierte Vorstellung des Wülfrather Teams. „Es geht zwar gegen den Tabellenletzten, doch da besteht für uns überhaupt kein Grund, diesen Gegner zu unterschätzen, da die Gäste sicherlich alles versuchen werden, um etwa Zählbares aus der Kalkstadt mitnehmen zu können. Schließlich wollen die Gäste doch noch den Abstieg vermeiden“, sagt Massenberg.

Nach langer Zeit wird der FCW erstmals wieder auf dem Naturrasen antreten können. „Ich habe Anfang der Woche überraschend seitens der Stadtverwaltung die Mitteilung bekommen, dass der Naturrasen aufbereitet wird und umgehend wieder bespielbar sei. Vorstand und die Mannschaft freuen sich, die Zuschauer wieder im Stadion begrüßen zu können. Es hat lang genug gedauert, dass wir nur auf dem Kunstrasenplatz spielen konnten. So wurde uns ein wichtiger Heimvorteil genommen, da die meisten Vereine in der Landesliga nicht über eine Naturrasenanlage verfügen“, kritisiert Massenberg. Der öffentliche Druck, der zuletzt auf die Verwaltung einprasselte, scheint Wirkung gezeigt zu haben. Es ist schon ein Trauerspiel, dass die Verwaltung sich über einen mehrmonatigen Zeitraum nicht in der Lage sah, den Naturrasenplatz so herzurichten, dass er bespielbar ist.