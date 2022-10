Basketball : Junior Tigers haben die Play-offs im Blick

TG Neuss Junior Tigers 2022/2023: (h.v.l.) Trainer Dragan Ciric, Greta Ohrmann, Ramata Sy, Hazal Sulaksu, Friederike Harms, Jule Schillings, Ricarda Schott. (v.v.l.) Zekiye Ayaz, Lydia Delecki, Karla Lukas, Mika Zaparaniuk, Marija Ilic. Es fehlt: Johanna Huppertz. Foto: WORO

Neuss Auch wenn der letzte Meistertitel schon fast ein Vierteljahrhundert zurückliegt – 1999 triumphierte Trainer Manfred Schwarz mit der weiblichen B-Jugend –, gehört die TG Neuss zu den herausragenden Basketball-Klubs in Deutschland.

Das Gründungsmitglied der in der Saison 2009/2010 aufgelegten Weiblichen Nachwuchs Basketball-Bundesliga (WNBL) geht mit jeder Menge Erfahrung in seine schon zwölfte Saison (2020 und 2021 wegen Corona kein vollständiger Spielbetrieb) in der höchsten deutschen Spielklasse. Aus dem Team der vergangenen Spielzeit sind Trainer Dragan Ciric acht Akteurinnen geblieben: Jule Schillings, Johanna Huppertz, Marija Ilic und Karla Lukas, die auch schon bei den Damen der Tigers in der Zweiten Bundesliga Nord aufgelaufen sind, sowie Freddy Harms, Hazal Sulaksu, Greta Ohrmann und Mika Zaparaniuk.

Von den Metropol Girls aus Recklinghausen nach Neuss zurückgekehrt ist Ricarda Schott, zuletzt im U16-Regionalliga-Team der Turngemeinde aktiv waren Ramata Sy, Zekiye Ayaz und Lydia Delecki. „Eine gute Mischung aus erfahrenen und und jungen WNBL-Spielerinnen“, sagt der Coach, der in Johanna Huppertz und Marija Ilic auch wieder auf zwei Jugend-Nationalspielerinnen bauen kann. Sie gehören wie Ricarda Schott und Jule Schillings zum Kader von Trainer Rufin Kendall, der in Sachen Nachwuchsförderung eng mit Dragan Ciric zusammenarbeitet.

Info Der Spielplan der TG Neuss Junior Tigers GRUPPE NORDWEST Hinrunde 9. Oktober BasketGirls Ruhr - TG Neuss Junior Tigers, 14 Uhr 16. Oktober TG Neuss Junior Tigers - Talents Bonn/Rhöndorf, 13 Uhr 23. Oktober New Basket Oberhausen - TG Neuss Junior Tigers, 12.30 Uhr 13. November Rhein Bascats Düsseldorf - TG Neuss Junior Tigers, 15 Uhr 27. November Metropol Girls Recklinghausen - TG Neuss Junior Tigers, 14 Uhr 11. Dezember Cologne Regio Ladies - TG Neuss Junior Tigers, 13 Uhr Rückrunde 18. Dezember TG Neuss Junior Tigers - BasketGirls Ruhr, 13 Uhr 8. Januar Talents Bonn/Rhöndorf - TG Neuss Junior Tigers, 12.30 Uhr 15. Januar TG Neuss Junior Tigers - New Basket Oberhausen, 13 Uhr 5. Februar TG Neuss Junior Tigers - Rhein Bascats Düsseldorf, 13 Uhr 12. Februar TG Neuss Junior Tigers - Metropol Girls Recklinghausen, 13 Uhr 19. Februar TG Neuss Junior Tigers - Cologne Regio Ladies, 13 Uhr Spielort Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße Trainer Dragan Ciric (wieder seit 2019), Inhaber der B-Lizenz

Im Kampf um den angestrebten Platz in den Play-offs bekommen es die Junior Tigers in der Gruppe Nordwest mit diesen Teams zu tun: Den aus einer Kooperation des Hürther BC mit den RheinStars Köln und dem BBZ Opladen entstandenen Cologne Regio Ladies, den Metropol Girls Recklinghausen, den vom VfL AstroStars Bochum und dem TSV Hagen formierten BasketsGirls Ruhr, New Basket Oberhausen, den Talents Bonn/Rhöndorf, die die BG Bonn 92 und die Dragons Rhöndorf zusammenführt, sowie den Rhein Bascats (Neuling), die die Capitol Bascats Düsseldorf und der Osterather TV tragen.

Ganz vorne in ihrer Gruppe erwarten die Tigers die Talents BonnRhöndorf, die zwar von Anfang an oben mitmischen wollen, die Favoritenrolle aber an den Deutschen U16-Meister Metropol Recklinghausen weiterreichen. Ein heißer Kandidat für den DM-Titel ist wieder Alba Berlin. Der Nachwuchs von der Spree hatte im Frühjahr im Finale in heimischer Max-Schmeling-Halle die ChemCats Chemnitz mit 71:60 bezwungen. Rang drei ging an die Rhein-Main Baskets nach dem 70:59-Erfolg über die BG Bonn 92.