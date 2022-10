Basketball : Beeindruckendes Heimdebüt der Tigers

Auf dem Weg zu zwei ihrer am Ende 16 Punkte ist die starke Neusserin Ricarda Schott auch von Leonie Rosemeyer nicht aufzuhalten. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Erstes Match der Neusser Basketballerinnen am Doppelspieltag der 2. Liga Nord endet mit einem überzeugenden 69:59-Sieg über die Hurricanes.

Das von Curry-INK Homemade Streetfood & Catering mit seinem Foodtruck kulinarisch begleitete Meet&Greet nach dem Basketball-Match in der Elmar-Frings-Sporthalle geriet auch deshalb zur Party, weil die gastgebende TG Neuss gleich doppelten Grund zum Feiern hatte: Schon im ersten Heimspiel der Zweitliga-Saison sprang ein Sieg heraus. Am nicht unbedingt erwarteten 69:59-Erfolg (Halbzeit 41:37) über die von den Vereinen TV Scheeßel und TuS Rotenburg getragene BG 89 Avides Hurricanes war Shooting Guard Inga Krings zwar nur als Fan beteiligt, doch nahm die jetzt 27 Jahre alte Rekonvaleszentin die gewonnenen Punkte ausgesprochen gerne als Geburtstagsgeschenk an.

Teil I des Doppelspieltags, der am Montag (Anpfiff 17.30 Uhr) am gleichen Ort mit der Partie gegen den Neuling Herner TC II seine Fortsetzung findet, sorgte im Lager der Tigers vollkomen zu Recht für ungetrübte Freude. Für den von Rückenschmerzen geplagten Trainer Rufin Kendall stand natürlich die kompakte und physisch starke Vorstellung der Mannschaft im Vordergrund, doch natürlich war auch ihm nicht verborgen geblieben, dass dabei zwei seiner Schützlinge noch herausragten: US-Profi Megan Swords fraß unter den Körben ihre für die Hurricanes tätige Landsfrau Shannon Ryan, die im ersten Spiel gegen Chemnitz mit 21 Punkten und 18 Rebounds noch ein Double-Double aufgelegt hatte, förmlich auf. Die Centerin, mit 1,93 Meter sogar noch zwei Zentimeter größer als Swords, verbrachte den größten Teil der für sie punktlosen zweiten Hälfte nur auf der Bank. Die mit 16 Punkten und elf Rebounds belohnte Vorstellung seines Schützlings, überraschte Kendall derweil nicht: „Ich habe mit ihr am Freitag noch individuell trainiert, weil sie darum gebeten hatte.“ Eine Extraschicht, die sich gelohnt hat.

Info TG Neuss Tigers - BG 89 Avides Hurricanes 69:59 Neuss McAlear-Fanus (12), Oost, Swords (16), Schott (16), Behnke-Llanos (2), Franze (7), Waterloh (4), Banozic (3), Huppertz (2), Raschke (7) Rotenburg Suckstorff (4), Baden (10), Mankertz (11), Rosemeyer (3), Tölle (4), Schischkov (7), Bey (14), Ryan (6) Viertel 14:18, 27:19, 13:8, 15:14

Die Bestnote verdiente sich auch Ricarda Schott. In ihrer zweiten Zweitliga-Partie brachte die 17-Jährige in nur knapp 19 ungemein ertragreichen Minuten blitzsaubere 16 Zähler auf ihr Konto und blieb dabei kalt wie eine Hundeschnauze. „Eine starke Leistung“, befand ihr Coach. Weniger auffällig, aber genauso wichtig fiel der Beitrag von Kim Franze zum Sieg aus: Die erst kurz vor der Saison aus Bochum gekommene Flügelspielerin bearbeite Pia Mankertz im Ballvortrag so effektiv, dass das Angriffsspiel der Gäste ab dem zweiten Viertel quasi zum Erliegen kam. „Kim definiert sich über ihre Verteidigung“, bestätigte Kendall.

Und weil damit auch Leonie Rosemeyer nicht ins Spiel fand (nur drei Punkte, 0/5 Dreier), lag die Last im Angriff ausschließlich bei der stabilen Ay’Anna Bey (14 Punkte/13 Rebounds) und Andrea Baden (10), die den Team-Output aus der Nah- und Mittel- (nur 14/47 Würfe für schwache 29 Prozent) und Ferndistanz (7/19 Dreier für 36 Prozent) freilich auch nicht zu steigern wusste. Mit Serien von 10:0 Punkten von 31:34 (16.) auf 41:34 (19.) und 11:0 Punkten von 41:37 (20.) auf 52:37 (26.) sorgten die Tigers für klare Verhältnisse. Zwar verkürzten die in dieser Phase von der erst 20-jährigen Anna Suckstorff geführten Gäste den Rückstand zu Beginn des Schlussdurchgangs noch mal auf sechs Punkte (52:58/32.), doch nach einem 8:0-Run der Tigers – mit fünf Zählern der stillen Leaderin Brooklynn McAlear-Fanus und einem Dreier Iva Banozic – auf 66:52 (35.) war endgültig Ruhe im Karton.