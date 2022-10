Radsport : Talente des VfR Büttgen trotzen starker Konkurrenz

Büttgen Die Sportlerinnen und Sportler des VfR Büttgen sind weiterhin quer durch Deutschland unterwegs. Die wohl längste Anreise hatten Kilian Schmitz und Franziska Minten.

Bei der dritten Etappe kam er an sechster Stelle ins Ziel und verteidigte seinen zweiten Platz mit elf Punkten Rückstand auf Schmitz. Auf der vierten und letzten Etappe wollte der Büttgener zu viel und ging das Rennen zu schnell an. Diesem Tempo musste er Tribut zollen und fiel auf Platz 33 zurück. Am Ende stand für ihn jedoch ein starker fünfter Rang zu Buche, das Podium im Gesamtklassement verpasste er nur um drei Zähler. „Er schaut wieder einmal stolz auf die Ostthüringen-Tour zurück“, sagte Lars Witte, Vorsitzender der Radsportabteilung.

Der Büttgener gehört noch dem jüngeren Jahrgang der U13 an - und in diesem belegte er den zweiten Rang. Franziska Mintens Fokus lag in Thüringen bereits auf dem Final-Wochenende des „Trainalyzed Cups“ in Berlin, in dem sie aktuell den zweiten Rang belegt. Im Prolog erreichte sie den siebten Rang. Im Zeitfahren kam sie als Zweite über die Ziellinie, in den darauffolgenden Etappen belegte sie den achten und neunten Rang, so dass sie sich über einen starken vierten Rang in der Gesamtwertung freuen konnte. Witte: „Nach der gelungenen Generalprobe ist sie nun bereit, in Berlin um den Gesamtsieg mitzufahren.“