Tischtennis : BW Grevenbroich holt Heimsieg gegen Mödrath

Rhein-Kreis Seinen guten Start in die Saison der NRW-Liga komplettierte der TTC BW Grevenbroich mit einem 9:6-Heimsieg über den TTC Mödrath.

(-rust) Der TTC BW Grevenbroich ist in der NRW-Liga gut aus den Startlöchern gekommen. Nach einem 9:5-Auswärtssieg am Eröffnungsspieltag in Wickrath gelang den Schloss-Städtern ein 9:6-Heimerfolg gegen den TTC Mödrath. Damit stehen die Blau-Weißen mit 4:0-Punkten hinter dem TV Dellbrück (6:0) auf Platz zwei in der Tabelle. „Wir haben wieder eine wirklich gute mannschaftliche Leistung gezeigt. In den Doppeln haben wir noch einige Chancen liegen gelassen, danach waren wir aber größtenteils sehr konzentriert und haben verdient gewonnen. Damit ist der Saisonstart natürlich absolut geglückt und wir können mit Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen“, sagt BW-Kapitän Janos Pigerl. Der Start verlief mit 1:2-Doppeln noch holprig. Danach zeigten aber vor allem Rückkehrer Thomas Schettki (2), Janos Pigerl und Heinrich Walter mit je zwei Siegen eine starke Leistung. Die restlichen Punkte holten Ken Julian Oberließen und Valerian Stoll.