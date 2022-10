Fußball : Teams aus dem Rhein-Kreis vorne

Rhein-Kreis Der VfL Jüchen/Garzweiler verteidigt mit deutlichem Sieg die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga, die DJK Gnadental springt wieder auf den zweiten Platz.

Bezirksliga, Gruppe1: BV Wevelinghoven – FC Kosova 0:2 (0:1). Bereits am Freitagabend eröffnete Wevelinghoven den Spieltag. Astrit Hyseni sorgte in der 20. Minute für die Gästeführung. Im zweiten Durchgang war es Rilind Salihi (71.) der den Sack zu machte. Für die Mannschaft von Jesco Neumann war es die fünfte Niederlage der Saison. Der BV steht auf einem einem Abstiegsrang.

VdS Nievenheim – TSV Bayer Dormagen 3:4 (0:2). Derbytime in Dormagen. Der TSV konnte die Vorfreude auf die Partie schnell auf den Platz bringen. Marc Naroska (18.) und Marius Fraßek (24.) sorgten für die 2:0-Halbzeitführung der Gäste. Für Marius Frassek war es bei seinem Comeback nach Verletzung der vierte Treffer im vierten Saisonspiel. „Die erste Hälfte war wirklich gut, wir sind diszipliniert und konzentriert aufgetreten“, sagte TSV-Coach Frank Lambertz. Der Gastgeber gab sich jedoch keineswegs geschlagen. Kevin Scholz (69.) und Kai Pelzer (74.) sorgten für den Ausgleich. Bayer-Stürmer Niclas Kuypers (76.) brachte die Führung schnell zurück, aber auch Scholz (83.) glich erneut aus. In der turbulenten Schlussphase zog Niclas Kuypers mit seinem neunten Saisontreffer den Schlussstrich und bescherte dem TSV den Sieg.

Schwarz-Weiß Düsseldorf – VfL Jüchen/Garzweiler 0:4 (0:1). Der Tabellenführer erledigt seine Pflichtaufgabe. Dennoch war Trainer Marcel Winkens ganz nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir waren zu ungenau und unkonzentriert, aber am Ende zählen nur die drei Punkte.“ Fatlum Ahmeti (7.) sorgte für die frühe Führung, kurz nach der Pause (50.) erhöhte er auf 2:0. Daniel Una Dominguez (82.) und Nils Poll (87.) machten den Endstand perfekt. Innenverteidiger Tim Heubach schied mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss verletzt aus.

VfL Benrath – SG Rommerskirchen/Gilbach 2:1 (1:1). Marco Lipinski brauchte nur zwei Minuten, um die SG in Führung zu bringen. Danach zeigte der VfL aber die passende Reaktion, so dass Idriss Amadou Peki (16.) den schnellen Ausgleich erzielte. „Es war keine gute Partie von uns, genügend Chancen hatten wir, waren dann aber vor dem Tor zu harmlos“, bemängelte SG-Trainer Nando Riccio. In zweiten Durchgang gefiel dem Trainer die Einstellung seines Teams, dennoch reichte es nicht, um die Punkte mitzunehmen. Philipp Schottke (68.) sorgte für den Benrather Siegtreffer.