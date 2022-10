Fußball : Büttgen hadert mit eigener Leistung

Rhein-Kreis Kleine Erfolgserlebnisse, aber trotzdem weiter unten drin: Vier von fünf Teams aus dem Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga A punkten, treten aber weiter auf der Stelle.

SV Bedburdyck/Gierath – FC Zons abgesagt. Die Partie in Gierath fiel wegen der Energiesparmaßnahmen der Stadt aus. „Die Halle ist geschlossen und abends ist kein Strom da, also auch kein Flutlicht. Und umziehen sollen sich beide Mannschaften draußen im Regen“, sagte SV-Coach Jürgen Steins verständnislos. „So können wir den Spiel- und Trainingsbetrieb nicht aufrechterhalten. Energiesparen finde ich sinnvoll, aber da wird an der falschen Stelle gespart. Für die Energiekosten würden wir sonst auch einen Sponsor suchen, aber wir wurden ja nicht gefragt.“