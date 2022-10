Basketball : Elephants gehen mit Kantersieg in die Herbstpause

Grevenbroich Im ersten Heimspiel der Saison schlägt der Regionalliga-Absteiger aus der Schlossstadt die Baskets Schwelm mit 125:44. Carpinello erzielt 25 Punkte.

Mit ihrer Ganzfeldverteidigung machten die Gastgeber den personell arg dezimierten Rivalen mürbe. „Die Schwelmer haben gekämpft wie die Löwen, aber irgendwann gemerkt, dass nichts mehr geht“, sagte Trainer Ken Pfüller. Weil die Schiedsrichter die aggressive Spielweise der Elephants von Anfang an mit Foulpfiffen sanktionierten, stellte der Coach in der Defensive schließlich von Mann- auf Zonenpresse um, ohne dabei „einen Abfall in der Leistung“ erkennen zu können. Alle elf eingesetzten Akteure standen am Ende länger als zehn Minuten auf dem Feld. Casey Carpinello markierte in 17:51 Minuten 25 Punkte und kam dabei auf Wurfquoten von 80 (4/5 Versuche) und 50 Prozent (5/10) aus der Nah/Mittel- und Ferndistanz. Weiter geht es erst nach den Herbstferien (21. Oktober), wenn in der Landeshauptstadt das Gipfeltreffen mit dem amtierenden Meister TG Düsseldorf auf dem Programm steht.