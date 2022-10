Sommerbiathlon : Top-Plätze für SSV im Target-Sprint

Neuss Lara Schenkendorf, Corinna Glombitza, Pascal Heine, Andreas Heine, Daniel Kapp, Melvin Spicker, Marie Glombitza, Finn-Lukas Schmidt und Tobias Urbach waren für den SSV Neuss-Reuschenberg bei den deutschen Meisterschaften im Bayern-Park aktiv.

(sit) Mit neun Aktiven war der SSV Neuss-Reuschenberg bei den nationalen Meisterschaften des Deutschen Schützenbundes im Target-Sprint im Einsatz. Im Fellbacher Bayern-Park kam Landesmeisterin Lara Schenkendorf in der Schülerklasse weiblich auf den achten Platz. Ihr ebenfalls als Landesmeister angetretener Teamkollege Finn-Lukas Schmidt sicherte sich im Schlusssprint Bronze. Marie Glombitza verfehlte in der Damenklasse das Finale. Sie wurde jedoch gute Zwölfte, Pascal Heine bei den Junioren 15 und sein Vater Andreas Heine bei den Herren II Achter. Corinna Glombitza beendete das Finale der Damenklasse III als starke Vierte.

In der Herrenklasse I konnten sich Melvin Spicker (14.), Tobias Urbach (22.) und Daniel Kapp (23.) über ordentlich Platzierungen freuen. In der Single-Mix-Staffel des Rheinlandes wurde Corinna Glombitza abermals Vierte, Pascal Heine in der Juniorenmixstaffel Neunter. In den 3er-Mannschaftswettkämpfen gab es für Corinna Glombitza wieder Rang vier. Pascal Heine lief mit seinen Kolleginnen im Juniorenrennen auf den guten fünften Platz. Das rundum gute Abschneiden der Reuschenberger schlossen Glombitza, Spicker und Urbach bei den Herren/Damen I mit Rang zwölf ab.