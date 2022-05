Basketball : TG Neuss macht bei Ü55-DM gleich zwei Teams stark

Die Neusserinnen im Team „Go for Malaga“: Skippy Haladyn (Nummer 13), Coach Angela Krings (r.), Ute Seifert (4), Ute Hoffmann (rechts daneben) und Ulli Schmidt (10). Foto: TG

Neuss In einer Spielgemeinschaft mit Remscheid holen sich Basketballerinnen der Turngemeinde in Kiel den DM-Titel in der Altersklasse Ü55.

(sit) Auch die coronabedingte Zwangspause hat den Basketballerinnen der TG Neuss nichts anhaben können, denn an den Deutschen Meisterschaft der Altersklasse Ü55 in Kiel nahmen sie gleich in zwei Teams recht erfolgreich teil.

Der neu formierte Mannschaft der „NRW Fifties“ mit Birgit Zander, Claudia Mebus, Claudia Mettner, Gabi Forster, Heidrun Boß-Schöne und Petra Becker, das sonst als Spielgemeinschaft Neuss/Remscheid in der Bezirksliga auf Punktejagd geht und dort auf dem starken zweiten Platz steht, holte mit vier Siegen in vier Spielen den Titel. Der amtierende Vizeweltmeister „Go for Malaga“ mit Skippy Haladyn, Ute Hoffmann, Ute Seifert, Ulli Schmidt und Coach Angela Krings litt dagegen noch unter Trainingsrückstand und vermochte keins seiner Spiele zu gewinnen. „Dennoch sollte das Team nicht unzufrieden sein, bleiben doch noch einige Wochen der Vorbereitung bis zum großen Turnier in Spanien“, stellte Angela Krings mit Blick auf die bevorstehende Europameisterschaft vom 24. Juni bis zum 3. Juli in Malaga gelassen fest. Die wird von der Federación Internacional de Maxibasquetbol (FIMBA) mit Sitz in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ausgerichtet. „Letztendlich waren wir das einzige Team, das mit einer komplett aus Spielerinnen über 60 Jahre bestehenden Mannschaft angetreten ist“, führte die Trainerin aus und fügte schmunzelnd hinzu: „Somit hätte wir insgeheim den Titel ,Deutscher Meister der Ü60’ verdient.“