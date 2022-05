Fußball-Kreisliga A : SF Vorst ziehen die Notbremse

Jörg Gartz ist nicht mehr Trainer in Vorst. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Im Saisonendspurt nehmen die kriselnden Sportfreunde einen Trainerwechsel in der A-Liga vor. Glehn kassiert vorgezogen eine bittere Niederlage gegen Zons.

Die Fußball-Kreisliga A biegt in die Zielgerade ein. Bei den SF Vorst gibt es kurz vor Schluss einen Trainerwechsel, beim VfR Neuss werden die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt und auf Spitzenreiter Nievenheim wartet ein enorm wichtiges Topspiel.

VfR Neuss (16.) – SF Vorst (14.). Die Sportfreunde Vorst haben vor den ausstehenden fünf Partien nochmal einen Trainerwechsel vorgenommen. Jörg Gartz räumt nach fast drei Jahren seinen Platz, Frank Kollegger, Trainer der Reserve übernimmt. „Die Trennung von Jörg Gartz fällt uns sehr schwer, da wir ihn als Mensch sehr schätzen, doch es bietet uns zum Saison-Finale noch einmal die Möglichkeit, einen neuen Reiz setzen zu können, um in den verbleibenden fünf Spielen doch noch den Bock umzustoßen“, erläutert Geschäftsführer Markus Sommer. „Es ist sehr schade, weil mir der Verein sehr am Herzen liegt, aber ich bin mit der Entscheidung komplett einverstanden“, sagt Gartz. Am Sonntag (15 Uhr) wartet auf die Sportfreunde ein enorm wichtiges Spiel gegen den VfR Neuss. Für die Neusser ist es quasi die letzte Chance, um doch noch den drohenden Abstieg zu verhindern.

Für die Zukunft hat sich der VfR jetzt aber schon gewappnet. Daniel Benkse wird das Team im Sommer übernehmen. Der Ex-Trainer des Neusser EV (Eishockey) ist durch seinen Vater, die Holzheimer Torwart-Legende Manfred Benske, immer schon mit dem Fußball verbunden und spielte selbst lange Zeit den Sommer über bei der Holzeimer SG. „Für mich ist das eine sehr reizvolle Aufgabe, ich denke, dass beim VfR was möglich ist“, sagt Benske. Für die Zukunft hat er schon genaue Pläne: „Ich will vor allem erst einmal Ruhe reinbringen, mit Geduld, Leidenschaft und Disziplin arbeiten. Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Das Team muss sich erst einmal stabilisieren“, so Benske. Dafür soll der Kader im Sommer verjüngt werden.

SV Rosellen (3.) – VdS Nievenheim (1.). Auf Tabellenführer Nievenheim wartet das erste von mehreren Topspielen in der Schlussphase der Saison. „Wir könnten einen Riesenschritt machen, aber eine Vorentscheidung ist das noch nicht“, betont VdS-Coach Daniel Köthe. Vor dem Auswärtsspiel in Rosellen plagen Köthe personelle Sorgen. Marcus Buchen und Kai Pelzer sind gesperrt, weitere Ausfälle drohen.

SV Glehn – FC Zons 4:9 (3:3). Trotz dreifachen Rückstands gewann der FC Zons am Donnerstagabend deutlich in Glehn und sammelt wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. „Ich bin unglaublich stolz, dass wir so eine Moral gezeigt haben“, sagt Zons-Trainer Thomas Boldt, der aber auch betont: „Vier Gegentore sind definitiv zu viel.“ Nichtsdestotrotz war er mit dem Auftritt seiner Jungs hochzufrieden. „Vor der Saison hatten wir schon andere Ansprüche, aber die Jungs haben die Situation jetzt wirklich gut angenommen“, so Boldt. Niko Baum (3 Tore), Dennis Marquet (3) Hussein Hammoud (2) und Bastian Breuer trafen für Zons, Simon Jansen, Devrim Celik, Tobias Erkes und Rainer Hoffmann für Glehn.

SC Grimlinghausen – TuS Grevenbroich 0:0. Keine Tore gab’s am Donnerstagabend in der vorgezogenen Partie in Grimlinghausen.