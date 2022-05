Tischtennis : Relegation sorgt für Ärger bei BW Grevenbroich

Kapitän Janos Pigerl muss mit dem TTC BW Grevenbroich in der Regelationsrunde um den Klassenverbleib in der NRW-Liga kämpfen. Foto: Jens Rustemeier

Rhein-Kreis Nur eine umstrittene Spielwertung verwehrt den Schlossstädtern den direkten Klassenverbleib in der Tischtennis-NRW-Liga. Auch die DJK Holzbüttgen II muss nachsitzen.

Von Jens Rustemeier

Das letzte Pflichtspiel in der Tischtennis-NRW-Liga liegt für den TTC BW Grevenbroich schon schon etwas zurück. Am 28. November traten die Schlossstädter beim 1. FC Köln III an. Nach der 3:9-Niederlage in der Domstadt wurde die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen, gewertet wurde die Vorrunden-Tabelle. Während für die meisten Teams in der Liga die Saison damit beendet war, hielt der Verband an den für Mai geplanten Entscheidungsspielen fest.

Außer dem TTC BW Grevenbroich, der um den Verbleib in der NRW-Liga kämpft, ist auch die DJK Holzbüttgen II im Einsatz. Sie möchte den Klassenerhalt in der Verbandsliga schaffen. Der TTC BW Grevenbroich reist nach Bochum und spielt in einer Gruppe mit dem T.T.-Team Bochum (Achter Gruppe 2) und der TTG Langenfeld (Zweiter der Verbandsliga 4). Das ebenfalls qualifizierte Team vom TTC Schwalbe Bergneustadt III hat auf die Relegationsteilnahme verzichtet. Blau-Weiß könnte mit zwei Siegen bereits am Samstag den Klassenerhalt perfekt machen. Gewinnen die Blau-Weißen ihre beiden Partien (15 Uhr gegen Bochum, 18.30 Uhr gegen Langenfeld), bleiben sie in der NRW-Liga. Werden sie Gruppenzweiter oder -dritter stehen am nächsten Wochenende weitere Spiele für mögliche freie Plätze an.

„Es ist schon merkwürdig, nach knapp einem halben Jahr Wettkampfpause dann direkt zwei entscheidende Spiele zu haben, aber das geht den anderen Teams ja genauso“, sagt BW-Kapitän Janos Pigerl.“ Er schätzt Bochum als das stärkere Team ein: „Sie haben zur Rückserie einen neuen Einser aus Niedersachsen bekommen und hätten dadurch den Klassenerhalt ohne den Abbruch der Saison vermutlich schon gesichert. Wir kennen aber weder ihn noch den Rest der Mannschaft, so dass kaum zu sagen ist, wer als Favorit ins Spiel geht. Gegen Langenfeld sind wir favorisiert, müssen aber definitiv aufpassen. Auch dieser Gegner hat sich zur Rückserie noch verstärkt und ist sehr ausgeglichen besetzt.“ Die Grevenbroicher wollen ihr volles Potential ausschöpfen und mit sieben Leuten nach Bochum reisen.

Im Vorfeld der Relegation hatte es an der Erft großen Ärger gegeben, der sogar vor den Sportgerichten gelandet ist. Auslöser des Rechtsstreits war das Spiel der Grevenbroicher gegen die TTG Netphen, das nach normalem Spielverlauf mit 8:8 endete. Durch einen Vermerk des Schiedsrichters wurde die Partie aber nachträglich mit 0:9 gewertet. Moniert wurde dabei die Größe der Spielboxen, die laut Wettspielordnung zu klein gewesen seien. Den Grevenbroichern wurde zunächst mitgeteilt, dass sie lediglich mit einer Ordnungsstrafe von 15 Euro rechnen müssten, nicht aber mit einer 0:9-Spielwertung. Besonders bitter: Der Punkt gegen Netphen hätte zum direkten Klassenerhalt gereicht. Alle Versuche, nachträglich sogar gerichtlich gegen das Urteil vorzugehen, sind bisher gescheitert, so dass den Blau-Weißen wohl keine andere Wahl bleibt, sich sportlich den Klassenerhalt zu sichern.