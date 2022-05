Floorball : Topspiel in Weißenfels für DJK Holzbüttgen

Holzbüttgen In heimischer Stadthalle empfängt der Rekordmeister, Tabellenführer und Pokalsieger aus Sachsen-Anhalt den ersten Verfolger aus Kaarst.

(sit) Besser geht‘s nicht: Am Samstag (19 Uhr) kommt es in Sachsen-Anhalt zum Showdown der beiden aktuell besten Floorball-Teams in Deutschland. Der UHC Sparkasse Weißenfels ist Erster, die DJK Holzbüttgen drei Zähler dahinter punktgleich mit den Piranhhas Hamburg Zweiter. Womöglich ist das auf beiden Seiten mit Nationalspielern gespickte Duell in der Stadthalle schon ein Vorgucker aufs Finale um die Deutsche Meisterschaft. In dieser Saison kreuzten die beiden Giganten schon zweimal ihre Klingen: In der Liga fertigte die DJK den Rekordmeister am 15. Januar in heimischer Stadtparkhalle mit 10:3 ab, dafür triumphierte Weißenfels im in Berlin ausgetragenen Pokal-Endspiel mit 5:3 über die Kaarster.

Deren Nachwuchs sitzt bereits in den Startlöchern. Bei den Westmeisterschaften im hessischen Butzbach verpasste die in der Regionalliga spielende und ersatzgeschwächt angereiste U15 der DJK die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft als Dritte nur ganz knapp. In der Auftaktpartie am Morgen hatte die Truppe von Coach Lasse Vallema zunächst Probleme, geriet gegen Floorball Griedel mit 4:7 ins Hintertreffen, ehe sie Lutz Belcke mit seinem Last-Minute-Treffer zum 8:8 noch in die Verlängerung schoss. Hier kassierte Holzbüttgen in Unterzahl das entscheidende Tor. Gegen den Topfavorit aus Bonn brachte Philipp Fiersbach die DJK in Front, zur Halbzeitpause lag er mit seinen Jungs gar mit 3:0 vorne. In der 30. Minute schien der Drops angesichts einer 6:2-Führung gelutscht, doch am Ende ging den Kaarstern die Luft aus und der Sieg mit 8:6 an Bonn. Den aufgebauten Frust verarbeitete das Team in der letzten Partie mit einem 26:1-Kantersieg über den TSV Tollwut Ebersgöns. Noah de Zwaan führte mit zwölf Treffern und fünf Vorlagen immerhin die Scorerliste an. Thilo Ahrens und Philipp Fiersbach teilten sich Platz vier mit jeweils acht Toren und fünf Assists. De Zwaan resümierte: „Auch wenn wir es nicht geschafft haben, uns für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren, war es ein toller Spieltag in Butzbach mit toller Kulisse und netten Organisatoren.“