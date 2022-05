2. Handball-Bundesliga : Dormagen könnte Bonuspunkte gut gebrauchen

Dormagens Linksaußen Joshua Reuland, hier gegen Gummersbach in Aktion, klagte nach der Partie gegen den Spitzenreiter über muskuläre Probleme. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Nach der Niederlage gegen Gummersbach sind die Dormagener Zweitliga-Handballer wieder in die Abstiegszone abgerutscht. Am Samstag geht‘s beim TV Hüttenberg gegen eine der Überraschungsmannschaften der Saison.

Von David Beineke

Auch wenn von einigen Spielern des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen in den vergangenen Wochen immer wieder zu hören war, dass sie in Zeiten des harten Abstiegskampfs nicht auf die Tabelle schauen. Den Fans dürfte es durchaus gefallen haben, nach dem Sieg in Emsdetten einen Blick aufs Tableau geworfen zu haben, schließlich tauchte ihr Lieblingsteam da erstmals seit Ende Oktober 2021 als 17. mal wieder auf einem Nichtabstiegsplatz auf. Doch damit ist es seit Mittwoch nach der Heimniederlage im Nachholspiel gegen Primus VfL Gummersbach schon wieder vorbei, weil es im Tabellenkeller und der Liga insgesamt so eng zugeht. Natürlich könnten an diesem Wochenende auch die Dormagener wieder davon profitieren, wenn es zum Abschluss der zweiten englischen Wochen in Folge zum Tabellenfünften TV Hüttenberg geht.

„Das darf uns nicht beirren, denn das geht bis zum Saisonende so weiter, je nachdem, wer gegen wen spielt“, sagt TSV-Coach Peer Pütz und bringt damit zum Ausdruck, dass bei ihm und seinen Spielern das neuerliche Abrutschen in die Abstiegszone keine Panikattacken auslöst. Am Höhenberg gehen sie ohnehin recht nüchtern mit dem Zwischenhoch um. Handball-Geschäftsführer Björn Barthel sah sich nach dem vorübergehenden Verlassen der Abstiegsplätze eher in der Rolle des Mahners. „Natürlich ist es schön ins Emsdetten zu gewinnen, der Glaube ist auf jeden Fall zurück. Doch das ist nur eine Momentaufnahme, es ist noch nicht beendet.“ Trotz der bislang sechs Siege in der Rückrunde und dem deutlichen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen sieht er noch Steigerungspotenzial. So hat Barthel etwa nicht gefallen, dass teils deutlichere Siege möglich gewesen wären, was negative Auswirkungen auf das am Ende möglicherweise entscheidende Torverhältnis hatte. „Wir haben noch nichts erreicht. Wir dürfen keinen Zentimeter zurückweichen, denn wir werden nichts geschenkt bekommen“, betont Barthel.

Info Das Restprogramm des TSV Bayer Dormagen 7. Mai, 19.30 Uhr: 5. (Platz) TV Hüttenberg (A); 11. Mai, 19.30 Uhr: 10. VfL Eintracht Hagen (A); 14. Mai, 19.30 Uhr: 13. HC Empor Rostock (H); 20. Mai, 19.30 Uhr: 6. TuSEM Essen (A); 27. Mai, 19.30 Uhr: 20. EHV Aue (H); 4. Juni, 19.30 Uhr: 3. HSG Nordhorn-Lingen (A); 11. Juni, 18 Uhr: 16. TuS Ferndorf (H)

Aus den sieben noch ausstehenden Saisonspielen inklusive dreier Heimpartien sollten die Dormagener mindestens noch acht Zähler holen, um die 30-Punkte-Marke zu knacken, die in den vergangenen zehn Jahren meistens gereicht hat, um in der 2. Bundesliga zu bleiben. Weil das aber keine Garantie ist, wären ein paar Bonuspunkte nicht schlecht. Nachdem daraus gegen Gummersbach nichts wurde, bietet sich in Hüttenberg die nächste Chance. Wobei die Gastgeber als eine der großen Überraschungen der Saison sicher alles daransetzen werden, die Punkte bei sich zu behalten, denn Platz vier ist in greifbarer Nähe. „Hüttenberg hat eine gute Mannschaft, die ohne große Verletzungen durch die Saison gekommen ist und immer wieder auch junge Spieler einbaut“, sagt TSV-Coach Peer Pütz mit Blick auf den Gegner.