Hockey : HTC muss noch eine Schippe drauflegen

Beim Sieg über Marienburg konnte sich der HTC auf Jan Mausberg (r.) verlassen. Auch am Wochenende ist der Capitano gefordert. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Doppelspieltag an der heimischen Jahnstraße gegen Rissen und Klipper Hamburg für Schwarz-Weiß in der Zweiten Hockey-Bundesliga Nord.

Von Dirk Sitterle

Elf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz sind tatsächlich satt. Und wenn der in dieser Saison überhaupt erst zweimal bezwungene Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss an diesem Wochenende seine Hausaufgaben macht, hat sich das Thema Klassenverbleib für diese Spielzeit erledigt. Und genau das sieht der Arbeitsauftrag von Trainer Matthias Gräber für seine Schützlinge in den Spielen an heimischer Jahnstraße gegen den THC Klipper Hamburg am Samstag (Anpfiff 16.30 Uhr) und gegen den THK Rissen am Sonntag (14 Uhr) auch vor. „Die klare Zielvorgabe sind sechs Punkte.“

Natürlich hat der immer vorsichtige Coach den zwar erfolgreichen, aber wackeligen Auftritt vor einer Woche beim 4:3 gegen Marienburg nicht vergessen. Er weiß, „wir müssen schon noch eine Schippe drauflegen“, vor allem in der Verteidigung und bei den Strafecken. Jetzt darauf öffentlich rumzureiten, kommt ihm indes nicht in den Sinn, schließlich hat die immer noch im Umbruch befindliche Mannschaft ihr Soll als Tabellenvierte mit 24 Punkten aktuell fast schon übererfüllt. „Aber sie machen es sich einfach zu schwer“, findet Gräber. Als Beispiel dient ihm das Match gegen Marienburg: „In solchen Spielen muss man bei einer 3:1-Führung einfach ruhig bleiben und den Deckel draufmachen.“

Info Die Neusser Torschützen nach 14 Saison-Spielen 8 Treffer - Matthis Schäfer 7 Treffer - Krystian Sudol 6 Treffer - Finn LangHeinrich 5 Treffer - Ivo Otto 3 Treffer - Gracjan Jarzynski, Samir Khelil 1 Treffer - Tim Hagedorn, Jan Mausberg, Mario Stümpel

Auch im Hinspiel gegen Klipper hatten seine Jungs einen 2:0-Halbzeitvorsprung verspielt, ehe ihnen Finn LangHeinrichs Treffer zum 3:2 0,9 Sekunden vor Schluss doch noch drei Punkte einbrachte. Dazu ist die als Tabellensiebter wie alle Mannschaften ab Platz vier noch mächtig in den Abstiegskampf verstrickte Truppe von Coach Peter Krüger unberechenbar. Für Gräber passt sogar der Begriff Wundertüte: „Die schlagen Schwarz-Weiß Köln mit 4:0 und kriegen dann am nächsten Tag fünf Stück vom DSD Düsseldorf.“ Im Gegensatz zu den Neussern, die auch bei ihrem Last-Minute-Sieg an der Elbe acht Standards ungenutzt ließen, verfügt Klipper in Peter Kohl über einen ernst zu nehmenden Eckenschützen. An der Ausrichtung der Hausherren ändert das jedoch gar nichts. „Klar, die sind unangenehm“, bestätigt Gräber, „aber die müssen wir schlagen, um uns oben festzubeißen.“

Der THK Rissen hat als Tabellenvorletzter in 14 Spielen erst acht Punkte aufs Konto geschaufelt, brachte den HTC bei dessen 4:1-Sieg im Hinspiel aber dennoch ins Schwitzen. Denn nach dem Tor von Kapitän Philip Weber per Ecke zum 1:2-Anschluss im zweiten Viertel mussten die Gäste lange zittern. Erst späte Treffer von Krystian Sudol (57.) und Gracjan Jarzynski (59.) brachten den Auswärtssieg wirklich unter Dach und Fach. Woran das lag, weiß Gräber genau. „Mit dem ständigen Wechsel zwischen Raum- und Pressdeckung kann Rissen jedem Gegner Schwierigkeiten bereiten. Die spielen unkonventionell, so ein bisschen Freestyle. Und dazu sind sie mega konterstark!“

Gar nicht in den Kram passt dem Neusser Coach darum, dass gleich zwei ungemein torgefährliche Stürmer auszufallen drohen: Wie schon gegen Marienburg auf keinen Fall dabei ist Samir Khelil, der immer noch unter den Folgen eines in der Vorbereitung erlittenen Muskelfasterrisses leidet. Zumindest ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Mathis Schäfer, der am vergangenen Samstag zweimal getroffen hatte. Auch in Hamburg war er gegen Klipper und Rissen mit zwei Treffern am erfolgreichen Abschluss des Doppelspieltages beteiligt. Wenn jetzt auch noch Julian Dettmer mit Rückenbeschwerden passen müsste, bekämen die Gastgeber ein echtes Problem im Angriff.