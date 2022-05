Handball-Regionalliga : TVK und NHV lassen die Saison ausklingen

Marco Bauer wechselt zum NHV. Foto: NHV

Rhein-Kreis Im letzten Heimspiel der Saison geht es für Korschenbroichj nicht mehr um den Aufstieg, es soll ein emotionaler Abschied von den Fans und prägenden Akteuren werden. Der Neusser HV vermeldet einen Neuzugang.

Seit Dienstag steht fest, dass der Rhein-Kreis Neuss auch nächste Saison mit zwei Mannschaften in der Handball-Regionalliga Nordrhein vertreten sein wird. Neben dem Neusser HV gibt es auch ein Wiedersehen mit dem TV Korschenbroich, der nach der Niederlage gegen Interaktiv aus Ratingen den Aufstieg abgehakt hat. Dennoch will der TVK am Samstag nach einer wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie überaus fordernden Saison im letzten Heimspiel ordentlich den Fans ade sagen. Außerdem hätte es Stil, wenn es anlässlich einiger Abschiede gegen den OSC Rheinhausen einen Sieg geben würde.

Gut möglich, dass es nach der Partie noch mal richtig emotional wird, denn den TV Korschenbroich werden einige prägende Figuren verlassen. Das Trainerteam mit Dirk Wolf und Michel Mantsch hört ebenso auf wie Physiotherapeut Jörg Pohlenz. Zudem gehen sieben Spieler: Max Jäger begibt sich auf Weltreise, Philip Schneider beendet seine Karriere und Dustin Franz sowie Justin Kauwetter wechseln zum Neusser HV. Die Pläne und Ziele von Sascha Wistuba, Felix Barwitzki und Stefan Graedtke sind noch offen. „Nach dem Spiel in Ratingen gilt es für uns, nach vorne zu schauen und gegen den OSC Rheinhausen noch einmal alles zu geben. Wir wollen gemeinsam mit den Fans einen schönen Saisonabschluss feiern“, sagt Dirk Wolf. Das Hinspiel in Rheinhausen gewann der TVK Mitte Januar 31:23. Die noch abstiegsbedrohten Gäste aus Rheinhausen haben erst 18 der 26 Spiele absolviert und müssen noch sieben Spiele bis Ende Mai austragen. Am Donnerstag gab es eine 22:30-NIederlage in Aldekerk.