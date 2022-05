Fußball-Bezirksliga : Jüchen legt im Aufstiegsrennen vor

Rhein-Kreis Nach einem vorgezogenen Match der Fußball-Bezirksliga rückte der VfL bis auf einen Zähler an die Büdericher heran. Deren Partie in Dormagen fällt aus.

SG Rommerskirchen/Gilbach – VfL Jüchen-Garzweiler 2:3 (2:1). Das Spiel begann so gar nicht nach Plan für Jüchen. Nach einem schnellen Tor von Meikel Kupper (7. Minute) und einem Treffer von Lennart Friedrichs lagen die Gastgeber nach 36 Minuten 2:0 vorne. Erst mit dem Pausenpfiff erzielte Nils Friebe den Anschluss. „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen und lagen nicht unverdient hinten“, sagte VfL-Coach Marcel Winkens. „Wir hatten viel Ballbesitz, haben aber nichts draus gemacht. Mit dem 1:2 haben wir dann den Schalter zum Glück umgelegt.“ Im zweiten Durchgang ging der muntere Schlagabtausch weiter. Denis Gulin fälschte dann einen Schuss unglücklich ins eigene Tor zum Ausgleich ab (67.), fünf Minuten später erzielte Ex-Profi Tim Heubach den Siegtreffer per Kopf. „Spätestens nach dem Ausgleich waren wir am Drücker. Aber es kam auch immer mehr Hektik auf, es gab viele harte Fouls und mir fehlt komplett das Verständnis für die Aktionen des Schiedsrichters in der Schlussphase“, so Winkens, der sogar die Rote Karte sah. In der achten Minute der Nachspielzeit sah zudem Torwart Felix Thienel für eine vermeintliche Tätlichkeit den roten Karton. „Wir freuen uns über die drei Punkte, haben mit drei Verletzten aber einen unnötig hohen Preis gezahlt. Das freie Wochenende haben die Jungs sich verdient“, meinte Winkens.