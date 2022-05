Skaterhockey-Bundesliga : Crash Eagles Kaarst haben zwei dicke Brocken vor sich

Eagles-Spieler Thimo Dietrich hat eine Chance. Foto: Crash Eagles

Kaarst Gut, dass die Eagles aktuell gut drauf sind. Denn sie stehen vor einem schwierigen Doppelspieltag. Zunächst müssen die Kaarster auswärts in Iserlohn ran, dann kommt der amtierende Vize-Meister aus Köln.

Ein strammes Programm haben die Crash Eagles Kaarst am Wochenende in der Skaterhockey-Bundesliga vor sich. Am Samstag geht‘s zu den Samurai Iserlohn und nur 20 Stunden später sind die Köln-West Rheinos in die Stadtparkhalle zu Gast. Also zwei schwere Aufgaben in Folge ohne große Verschnaufpause.

„Die Termine sind sicher unglücklich, gerade gegen direkte Konkurrenz, allerdings haben wir aktuell einen Lauf und da kommt jedes Spiel gerade recht“, sagt Eagles-Vorsitzender Georg Otten. IN Iserlohn wartet auf Kaarst eine sehr routinierte und kampfstarke Mannschaft. Aktuell liegen die Samurai auf dem fünften Rang und treten erst das dritte Mal in heimischer Halle an. Zuletzt spielten die Adler am 23. März 2019 dort und gewannen mit 7:3. Ein Ergebnis, das Trainer Marcus Drücker sicher gerne wiedersehen würde. Allerdings ist dem Übungsleiter die Heimstärke der Sauerländer bekannt. Deshlab wird es nötig sein, eine ähnlich starle Leistung wie jüngts gegen Essen zu präsentieren.