Sport macht mobil : „Open Sunday“ feiert gelungenes Debüt

Neuss Die Turngemeinde Neuss präsentierte am Sonntag die Sportarten Parkour und Taekwondo und traf damit ganz offensichtlich genau ins Schwarze.

Ganz so sieht eine rundum gelungene Premiere aus. Weil mehr als 50 Kinder in Begleitung ihrer Eltern der Einladung der Turngemeinde Neuss und des Stadtsportverbandes Neuss gefolgt waren, resümierte SSV-Geschäftsführer Gösta Müller hochzufrieden: „Der erste ,Open Sunday’ im Rahmen von ,Neuss macht mobil’ in der Sporthalle des Marie-Curie-Gymnasiums war ein voller Erfolg.“ Die TG Neuss präsentierte dabei mit motivierten und fachkundigen Übungsleitern die Sportarten Parkour und Taekwondo und lag damit genau richtig. „Wir sind wirklich erfreut, dass sich so viele Kinder eingefunden haben und hoffen, dass das ein oder andere Kind auch den Weg in unseren Verein finden wird“, erklärte Birgit Sonnenberg, Jugendleiterin der Turngemeinde. Für den Stadtsportverband bedankte sich Vorsitzender Meinolf Sprink für die tatkräftige Unterstützung des Vereins: „Es war beeindruckend zu sehen, wie sich die Kids immer wohler gefühlt und mit großem Interesse die Sportarten ausprobiert haben.“

Auch an den kommenden Sonntagen lockt der „Open Sunday“ mit einem bunten und attraktiven Sportprogramm in die offenen Hallen. So am 8. Mai, 11 Uhr, in die Sporthalle „Am Kirschbäumchen“ in Weckhoven. In Kooperation mit dem Neusser Handball Verein (NHV) steht dann der Handballsport im Mittelpunkt der kindgerechten Aktivitäten. -sit