Ringen : KSK hofft bei Heim-DM auf dreimal Gold

„Lass ihn fliegen, Deni!“ Bei den Deutschen Meisterschaften in der Hammfeldhalle zählt Deni Nakaev vom KSK Konkordia Neuss zu den aussichtsreichen Kandidaten auf einen der Titel in den zehn Gewichtsklassen. Foto: Agnes Werhahn

Neuss Am Wochenende richtet der KSK Konkordia Neuss die Deutschen Meisterschaften der Junioren im Ringen aus. Los geht es am Samstag mit der Vorrunde.

Der Termin hatte sich im Lager des KSK Konkordia Neuss schon vor Monaten in die Köpfe des Organisationsteams um Enrico Noack und Roland Mahn eingebrannt, jetzt ist es tatsächlich so weit: Am Samstag um 10 Uhr beginnen in der Hammfeldhalle mit der Vorrunde die Deutschen Meisterschaften der Junioren im griechisch-römischen Stil.

Die „Generalprobe“ für diesen Großeinsatz liegt bereits gut zwei Monate zurück. Am 12. März hatte der Kraftsportklub aus der Nordstadt mit den offenen Landesmeisterschaften der Männer und Frauen (ab Jahrgang 2007) in der Elmar-Frings-Sporthalle den ersten Härtetest bestanden. „Ein Turnier, das alle bisherigen Rekorde an Teilnehmern einer Landesmeisterschaft in NRW in den Schatten stellte“, ruft Noack in Erinnerung. „Es kamen 286 Athleten und Athletinnen aus allen Himmelsrichtungen nach Neuss.“ Um DM-Titel in zehn Gewichtsklassen kämpfen bis Sonntagnachmittag zwar „nur“ 116 Ringer aus 77 Vereinen und 15 Verbänden, doch dafür ist in Neuss das Beste zu sehen, was diese Altersklasse in Deutschland zu bieten hat.

Info Nachwuchs des KSK in Dortmund im Einsatz Veranstaltung Beim vor allem Anfängern vorbehaltenen Turnier in Dortmund gewann der mit 19 Aktiven angetretene KSK Konkordia Neuss die Mannschaftswertung mit 51 Punkten vor Bonn-Duisdorf (33) und Witten (25). Ergebnis Der KSK holte elf erste, vier zweite und drei dritte Plätze.

Und der KSK ist mittendrin statt nur dabei: Fatih Cinar, den Konkorden als stellvertretender Vorsitzender und Sportlicher Leiter zu Diensten, identifiziert gleich drei seiner Schützlinge als potenzielle Meister: Deni Nakaev, von Bundestrainer Maik Bullmann als Junior schon für die U23-EM in Bulgarien nominiert und in Plovdiv am Ende Siebter, gilt als Favorit in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm. Der wohl härteste Konkurrent des Titelverteidiger ist sein freilich durch eine Knöchelblessur gehandicapter Vereinskollege Iwan Tagner.

Aufs Treppchen will auch sein Bruder Albert Nakaev, und zwar in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm. Um ganz nach oben zu kommen, müsste er an seinem ebenfalls in Neuss ringenden Trainingspartner Aaron Bellscheidt vorbei. Der sollte auf dem Weg zur Titelverteigung indes auch ein wachsames Auge auf Noah Englich (Witten), Hendrik Roos (Württemberg) und vor allem auf Tom Stoll aus Südbaden haben. Neuzugang Calvin Stiller (KSV Witten) zählt in der Klasse bis 60 Kilogramm zu den heißen Kandidaten aufs Treppchen. Im vergangenen Jahr hatte er sich bei den nationalen Titelkämpfen Platz eins in der Klasse bis in 55 Kilogramm geholt. Am Wochenende ist er für den KSK im Einsatz und muss vor allem auf Luca Moosmann (Württemberg) und Jannis Heinzelbecker (Nordbaden), Sohn von Meistertrainer Frank Heinzelbecker, achten.

Hoffnungen auf Edelmetall darf sich in der Klasse bis 82 Kilogramm der Neusser Adam Bachor machen, allerdings kommen die Favoriten aus dem süddeutschen Raum, vorneweg Lukas Laible (Württemberg) und Lukas Brenn (Südbaden). Siebter DM-Teilnehmer des KSK von insgesamt zwölf aus Nordrhein-Westfalen ist Jan Krempin, in dessen Gewichtsklasse (bis 87 kg) Samuel Guerrero (Württemberg) erster Kandidat auf Rang eins ist. Für ihn wie für alle Ringer der deutschen Elite der Altersklasse U20 im klassischen Stil gilt das Turnier in der Hammfeldhalle auch als wichtige Standortbestimmung im Hinblick die noch folgenden Europameisterschaften in Rom (27. Juni bis 3. Juli) und die Weltmeisterschaften in Sofia (15. bis 21. August).

Ans Limit bringt die Veranstaltung auch den KSK mit seinen gut und gerne 40 ehrenamtlich tätigen Helfern und Helferinnen. So hat Fatih Cinar gleich seine ganze Familie eingespannt. Beim Durchzählen komme er locker auf elf Mitglieder der „Cinar-Elite“, sagt er grinsend. Der besondere Clou: Gerungen wird in Neuss auf zwei mit einer Plane in den Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold gehaltenen Matten. „Eine davon haben wir inzwischen für die Saison in der 2. Bundesliga gekauft“, verrät Cinar.