Die Saisonhöhepunkte : Drei Wasserball-Teams spielen um Titel

Die U18-Junioren der SV Krefeld 72 wollen ihren Heimvorteil nutzen und sich den Pokal des Deutschen Meisters holen. Foto: svk

Krefeld Die Bundesliga-Damen und -Herren des SV Bayer Uerdingen 08 stehen im Final-Four des Deutschen Pokals. Die U18-Junioren des SV Krefeld 72 kämpfen im eigenen Becken in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.

Der Wasserballsport in Krefeld erlebt am kommenden Wochenende gleich drei Höhepunkte. Drei Teams kämpfen um Pokal- oder Meister-Ehren. Für die Bundesligateams des SV Bayer 08 Uerdingen geht es bereits ab Freitag im Final-Four um den Pokalsieg. Während die Herren in Duisburg zu Gast sind, treten die Damen als Ausrichter des Turniers im eigenen Bad am Waldsee an. Auch die U18-Junioren des SV Krefeld 72 sind Gastgeber ihrer Endrunde. Dabei geht es mit drei weiteren Mannschaften um den Gewinn der Deutschen Meisterschaft.

Gegner der Krefelder im Freibad an der Palmstraße sind ab Samstag die White Sharks Hannover, SSV Esslingen und OSC Potsdam. Die Runde wird an zwei Final-Wochenenden ausgetragen, in denen jeweils alle Mannschaften zweimal aufeinander treffen. Beim ersten Finalturnier am vergangenen Wochenende in Hannover belegte die Mannschaft von der SVK 72 den zweiten Tabellenplatz mit einem Sieg gegen den SSV Esslingen und jeweils einem Unentschieden in zwei nervenaufreibenden und hart umkämpften Partien gegen den OSC Potsdam und Gastgeber Hannover.

Info Zeitplan für die drei Endrunden-Turniere POKAL Frauen: Freitag, 18 Uhr: Hamburg - SV Bayer, 20 Uhr Spandau - Waspo. Samstag, 12:15 Uhr: Spiel um Platz 3. 14:15 Uhr: Finale. Männer: Freitag, 18 Uhr Duisburg -. Spandau. 20 Uhr SV Bayer - Hannover. Samstag: 16:30 Uhr: Spiel um Platz 3. 18:30 Uhr: Finale. U18-MEISTERSCHAFT Samstag, 14:45 Uhr: SVK 72 - OSC Potsdam. Sonntag, 10 Uhr: SVK 72 - SSV Esslingen. Sonntag, 16:45 Uhr: SVK 72 - White Sharks Hannover.

„Meine Spieler haben unglaublich gekämpft und durch ihre beeindruckende und geschlossene Mannschaftsleistung es jetzt selber in der Hand, im eigenen Bad um den Titel zu spielen. Wir sind einfach nur stolz auf diese Truppe“, sagte Trainer Trainer Markus Zilken nach den Aufritten in Hannover.

Da alle vier Teams über zahlreiche Junioren-Nationalspieler verfügen, die auf Augenhöhe spielen, können die Zuschauer packende Duelle auf höchstem Niveau erwarten. Mit der Unterstützung Fans vor heimischer Kulisse ist ein Turniersieg zum Greifen nah. Da sich die Bundesliga-Herren des SVK im Pokal-Halbfinal-Derby gegen den SV Bayer mit 7:8 geschlagen geben mussten, muss die U18 des Klubs am Samstag keine Spieler für die Pokal-Endrunde in Duisburg abstellen.

Der SV Bayer 08 Uerdingen steht mit den beiden Pokalendrunden der Frauen und Männer vor dem Höhepunkt des Jahres. Die Frauen waren am Dienstag noch in der Bundesliga im Einsatz und feierten in Bochum einen souveränen 13:3-Sieg und holte sich damit Tabellenplatz zwei in der Liga zurück. Sie sind ab Freitag zum fünften Mal Ausrichter des Final Four. Das sollte eigentlich in Duisburg ausgetragen werden. Aber da auch die Männer ihren Pokalsieger ermitteln, sprang Bayer als Mit-Organisator ein. Die Chance, im eigenen Becken den Pokal zu holen, ist groß. Wenn alles nach Plan läuft, wird am Samstag das Finale Bayer gegen Spandau erwartet.

Nur als Außenseiter gehen die Uerdinger Männer in Duisburg an den Start. Alleine der Einzug in die Finalrunde ist ein Erfolg. „Doch wir werden in unserem Halbfinalspiel gegen Hannover versuchen, das Spiel so lange wie möglich offenzuhalten. Beim Spiel um Platz drei erwarte ich ein Duell mit unserem Nachbarn aus Duisburg. Hier hat mein Team eine reelle Chance, wenn wir kämpferisch alles in die Waagschale werfen“, sagt Trainer Marek Debski.

„Das erste Mal seit 2016, damals auch vor eigenem Publikum, sind beide Teams für das Halbfinale des Deutschen Wasserball-Pokals qualifiziert. Gemeinsam mit ASCD richten wir das Event der Saison aus und hoffen auf zahlreiche Fans. Die Herren gehen gegen Hannover sicherlich als Underdog in das Halbfinale, die Damen spielen als Mitfavorit um den Gewinn des Pokals. Wir freuen uns auf jeden Fall auf spannende Spiele“, sagt Leistungssportkoordinator Tim Wollthan. Die Sieger-Ehrung beider Turniere findet gemeinsam im Anschluss an das Endspiel der Männer in Duisburg statt. Das Final Four klingt dann dort mit einer Players-Party mit allen beteiligten Teams aus.